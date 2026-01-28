全台流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

國內流感疫情呈現持續上升趨勢，第三周類流感門急診就診人次達到11萬501人次，較前一周增加3.9%，急診就診病例百分比更達到10.3%。上周新增14例流感併發重症病例及5例死亡個案，本流感季至今累計472例重症，其中93例死亡。衛福部疾管署發言人林明誠表示，截至目前全國流感疫苗僅剩下13萬2589劑，其中花蓮、澎湖、連江、金門四個縣市的庫存量已不足500劑。由於各縣市接種院所將會縮減，民眾若有接種需求，務必先向醫療院所確認，以免白跑一趟。

截至目前全國流感疫苗僅剩下13萬2589劑，其中花蓮、澎湖、連江、金門四個縣市的庫存量已不足500劑。 （示意圖／Pixabay）

廣告 廣告

重症病例分析顯示，65歲以上長者占63%，具慢性病史者占83%，值得關注的是，高達87%的重症患者未接種本季流感疫苗。林明誠指出，農曆新年將至，民眾南來北往的移動恐增加流感感染風險。

疫苗庫存方面，除了前述四個縣市剩下不到500劑外，新竹市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣的疫苗量也已不足2000劑。由於目前疫苗數量有限，各縣市的接種院所將會減少，有接種需求的民眾應儘速安排。

另外，成人公費肺炎鏈球菌疫苗新制自今年1月15日起實施，改提供20價結合型疫苗(PCV20)接種，取代過往的13價及23價方案。統計顯示，1月15日至21日首周接種量達到1萬1648人，其中65歲為6524人，大於65歲為5124人，而65歲以上曾接種過13或15價、接種PPV23者為2610人。

成人公費肺炎鏈球菌疫苗自今年1月15日起實施，改提供20價結合型疫苗(PCV20)接種。（圖／Photo AC）

肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象包含三類：65歲以上民眾、55至64歲原住民，以及19至64歲IPD高風險對象。IPD高風險對象定義為脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者(指曾接受任何治療癌症之藥物，包含注射式化療藥、口服化療藥、生物製劑、標靶藥物、免疫療法等藥物治療或放射治療者)及器官移植者。

此外，四價流行性腦脊髓膜炎疫苗自今年1月1日起免收疫苗藥品費，截至昨天共有3038人接種。該項優惠僅剩四天，2月1日起將恢復每劑疫苗費1525元。有接種需求者可攜帶健保卡、護照(或影本)前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並可視需求開立「國際預防接種證明書」(黃皮書)。

延伸閱讀

「我不能兩個都選嗎？」鄭麗文嘆：美國是恩人、大陸是親人

日眾院選舉嚴寒陷苦戰！看板遭積雪「淹沒」、街頭演說沒人聽

揭軍方採購行車紀錄器買到淘寶貨 徐巧芯再提3質疑：不交代清楚就法辦