全台海軍眷村最大聚落 年貨大街開鑼了

〔記者洪定宏／高雄報導〕左營是全台海軍眷村聚落規模最大的地區，2月6日至2月15日在建業新村舉辦第三屆「左營海軍眷村年貨大街」，從湖南臘肉、廣式臘腸等傳統眷村美味，到特色餐車及文創手作，集結約160個攤位，已成為採買年貨的重要據點。

市長陳其邁昨晚在開幕式指出，這幾年時間過得很快，回顧過去多次到左營眷村進行會勘的情景仍歷歷在目，市府對左營眷村相關議題始終高度重視，不僅放在心上，也一項一項落實推動，包括緯六路改善、果貿消防設備強化及眷村整體環境改善等，逐步完成。

陳其邁指出，提到左營就會想到集結大江南北美食的果貿社區，眷村文化協會促成南北年貨美食齊聚一堂，市集內容豐富、多元，推薦市民朋友來左營採買年貨。

