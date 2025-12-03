全台淪陷「AI信任危機」！75%台灣人認不出「誰是真人」

財經中心／師瑞德報導

面對AI假帳號與深偽技術威脅，近七成五台灣民眾坦言無法分辨網路上的真實身份，96%認為驗證真人是網路安全關鍵。 Tools for Humanity 推World ID解方，協助企業提升信任、過濾機器人，同時兼顧用戶隱私。（圖／World提供）

隨著AI生成內容與深偽技術迅速普及，台灣正面臨前所未有的「網路信任危機」。根據Worldcoin項目團隊Tools for Humanity 3日公布的最新調查，74.7%的台灣民眾坦言「上網時分不出對方是不是本人」，更有高達96%的受訪者認為「驗證真人身分」是維持網路安全不可或缺的關鍵。

然而，儘管民眾普遍對AI假冒、詐騙與假帳號問題高度警覺，實際採取的防護行動卻有限。調查顯示，多數人雖會主動檢舉可疑帳號，但真正使用高強度密碼、雙重驗證或生物辨識的比例仍偏低。Tools for Humanity台灣總經理徐鈞洋指出，這反映出台灣社會亟需普及且易用的資安防護工具，以因應「假帳號經濟」所帶來的信任危機。

多數人擔憂投票、抽獎遭機器人操控

調查進一步顯示，社群平台與電商網站成為使用者最不信任的兩大數位服務，有85.3%受訪者認為社群平台充斥假帳號與虛假資訊，77.4%則對電商的真實性抱持疑慮。尤其在抽獎、交友、購票、網路投票等互動密集的活動中，有逾6成民眾擔心結果會被假帳號或機器人操控，導致不公正與失真。

徐鈞洋分析，在AI工具愈趨普及、技術門檻降低的背景下，台灣網路使用者對平台公平性與資訊真實性的疑慮正快速升高。這不僅影響個人隱私與資產安全，也對企業品牌信任造成長期傷害。

World ID盼提供兼顧安全與隱私的新解方

面對數位身份真假難辨的現況，台灣社會對創新型身分驗證機制需求強烈。根據調查，96%的受訪者認為「確認對方為真人」才會感到安心，92%表示願意採用兼顧隱私與安全的驗證方式；其中更有63.1%希望由「可信的第三方」提供背書，強化整體網路信任環境。

為回應這項社會期待，Tools for Humanity提出由其研發的World ID作為新解方。徐鈞洋指出，World ID透過「零知識證明」技術，可讓使用者在不提供個資的情況下證明自己是真人，無須揭露身份資料即可參與各類數位互動，達到「辨識真人、過濾機器人」的目的。

他強調：「這項技術不僅提升使用者隱私保護，也為企業活動帶來可信度，解決假註冊、灌票、濫領優惠等問題，並能快速整合至既有系統，節省開發成本，未來適用於電商、金融、醫療與人資等高度敏感的領域。」

建立數位信任基礎 企業、公部門同步受益

在台灣數位轉型加速、資安威脅日益升高的趨勢下，如何在不損隱私的前提下建立可信的數位身分驗證機制，已成為企業與政府機關共同面臨的挑戰。

Tools for Humanity強調，World ID將為台灣建立「網路信任防線」提供具體方案，協助社群平台、票選活動、會員註冊等數位場景，有效對抗假帳號與機器人行為，強化資料真實性與互動公平性，創造兼顧使用者權益與商業信任的網路環境。

徐鈞洋總結指出：「當AI與數據成為驅動社會的核心力量時，數位信任也必須與之同步升級。World的目標，就是協助建立這個新時代下的身份基礎，讓個人擁有更多控制權，也讓數位世界更安全。」

