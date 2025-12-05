全台測速照相到底多少？警政署、政府資料離譜落差 「當天更新」仍少算709支

藝人陳為民日前批評台灣測速照相密度高是「國恥」引起熱議，更有地方議員批恐影響國旅、會趕跑遊客；為此立法院4日立法院交通委員會邀請相關單位進行專案報告，內政部警政署書面報告指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1809處；只不過，根據政府資料開放平台網站中「測速執法設置點｣，也就是提供全國各警察機關測速執法地點資訊資料，數字卻是高達2518支測速器，落差差距高達709支。

內政部4日提供立院的書面報告內容指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1809處，建置測速執法點位數量前3高單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處；會議中內政部警政署也宣布，將研擬測速照相設備設置及調整標準，訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理的執法點位。

只不過，根據政府資料開放平台網站中「測速執法設置點｣，也就是提供全國各警察機關測速執法地點資訊資料，下載的表格中，整體測速器的數字卻是高達2518支，跟內政部公布的數據落差差距高達709支，更特別的是在網站上資料更新時間是2025年12月04日下午5時42分，更新時間正是委員會當天。

