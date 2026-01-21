全台測速照相機超過1800支「密度」惹民怨！新北擬拆70處

全台固定式測速照相機高達1,809台，被民眾形容如「病毒蔓延」，引發強烈反彈。警政署表示，將全面檢討設置效益並研擬汰除不必要設備，新北市已率先完成評估，預計拆除超過70處已達成階段性成效或不具必要性的測速照相機，強調測速設置目的在於降低事故，而非以開罰為導向。

測速照相機密度過高引反彈，政府檢討效益、新北擬拆70處。（資料照／中天新聞）

從數量分布來看，新北市以251台居冠，其次為台中市214台、屏東縣138台；但若以取締件數計算，2025年前10個月由台北市以30萬620張罰單最多，桃園市與台中市分居二、三名。其中，台北市水源快速道路南向測速桿被稱為「搶錢王」，2024年開出2萬2551張罰單，2025年前8個月已超過1萬6000張，估算單支設備可為國庫帶來逾4600萬元收入。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜指出，台灣測速密度過高的根本問題在於道路設計與速限不一致，筆直寬敞的道路卻設低速限，容易造成違規；應參考國外透過道路彎曲等設計，讓駕駛自然減速。警方則回應，新北市換算每平方公里僅0.12支，實際運作僅66支，其餘為機動空桿；對於事故與違規已明顯下降的路段，將持續檢討拆除，同時呼籲駕駛人自律減速，確保行車安全。

