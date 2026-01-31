全台濕冷低溫下探13度 這天起雨停回溫、週末再變天
受華南雲系東移與大陸冷氣團雙重影響，今（1）日全台天氣濕冷。中央氣象署指出，中部以北及宜蘭地區降雨廣泛，且越晚越冷，北部全天體感溫度僅約13至16度。此外，若水氣與低溫配合得宜，中部以北及宜花地區海拔3000公尺以上高山，今晚將有零星降雪機率，這波濕冷天氣將持續至下週二（3日）清晨。
氣象署表示，今日降雨熱區主要集中在基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區，恐有局部較大雨勢發生；其他地區亦有局部降雨。
氣溫方面，北部與宜蘭整日低溫徘徊在13至16度，感受明顯濕冷；中南部及花東夜晚清晨低溫約14至18度，白天高溫雖可達19至25度，但日夜溫差大。離島部分，馬祖氣溫最低僅8至9度，金門11至14度，澎湖17至18度，均有短暫雨勢。
冷氣團發威至週二清晨
展望未來一週天氣，下週一（2日）至下週二（3日）清晨仍受大陸冷氣團盤據，北部及東北部天氣持續偏冷，水氣雖略減但仍多，基隆北海岸及大台北山區仍有雨。
至於天氣何時回暖，氣象署指出，下週二白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，好天氣維持至下週五（6日），僅東南部有零星降雨。
下週末變天再迎鋒面
下週五晚間起鋒面再度接近，北部及東半部轉雨。緊接著下週六（7日）又有另一波鋒面通過及大陸冷氣團南下，屆時中部以北及東北部氣溫將再度明顯下降，天氣轉冷，北部及東半部地區降雨機率再度提高。
