全台濕冷低溫跌破10℃！鄭明典：這是強烈冷氣團的天氣 降雨熱區曝光
生活中心／張尚辰報導
大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降。前中央氣象局局長鄭明典表示，白天雖然台中以南會稍微回溫，但大多數地方仍將維持一整天的低溫，請民眾務必做好保暖。
鄭明典在臉書粉專貼出溫度分布圖指出，今（22）日南北氣溫差異不大，台中以南白天會稍微回溫，但多數地方都會是冷冷的一整天，「這是強烈大陸冷氣團的天氣！」
根據中央氣象署資料顯示，今日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度。
降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。
