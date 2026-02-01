全台濕冷！今入夜急凍探11度 下波「更強冷氣團」這天殺到

記者蔣季容／台北報導

週六（7日）起又有一波較強冷空氣南下。（示意圖／資料照）

全台濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，今（2）日苗栗以北、大台北及東半部一整天都有短暫小雨或飄雨機會，中南部雲量偏多，下半天至晚間留意局部降雨。北台灣白天高溫僅15至17度，夜間在輻射冷卻作用下，空曠地區低溫恐下探11至13度。明天起水氣減少、天氣逐步穩定，但北部仍偏冷。週二至週五（3至6日）氣溫回升、日夜溫差大，不過週六（7日）起又有一波較強冷空氣南下，偏向乾冷型態，夜晚清晨低溫明顯，民眾需提前做好保暖準備。

廣告 廣告

吳聖宇指出，受冷空氣與水氣影響，今日天氣持續濕冷，苗栗以北、大台北及東半部地區，整天都有短暫小雨或飄雨機會；中南部雲量偏多，下半天至晚間留意局部短暫降雨。氣溫方面，苗栗以北至宜蘭白天高溫約15至17度，中部及花蓮19至21度，南部與台東仍有22至25度。今晚到明晨，中北部、東北部空曠地區低溫恐下探11至13度。

吳聖宇說明，明天起華南水氣逐漸減少，下半天到晚間有較乾空氣移入，天氣可望逐步穩定。新竹以北及東半部白天仍有局部短暫陣雨，苗栗以南轉為多雲到有陽光；晚間降雨範圍縮小，僅剩大台北東側、基隆北海岸及宜花一帶。冷空氣雖略為減弱，但北台灣仍偏冷，白天高溫約16至17度，夜間轉乾後須留意輻射冷卻，中北部空曠地區低溫可能降至10至12度。

吳聖宇提及，週二（3日）至週五（6日）白天，大陸高壓出海減弱，風向轉為偏東到東南風，整體天氣趨於穩定。週二東半部仍有零星短暫雨，西半部多雲到晴；週三至週五全台多為多雲或有陽光。氣溫逐日回升，北部白天高溫可回到21至23度，中南部上看25至27度，但早晚仍涼，日夜溫差明顯。

吳聖宇提醒，不過週六（7日）白天起，下一波冷空氣再度南下，影響時間可能持續至9日清晨，預計要到9日白天氣溫才會回升。初步評估這波冷空氣強度偏強，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，是否達寒流門檻仍待觀察。由於偏向乾冷型態，夜晚與清晨須特別留意輻射冷卻造成的低溫，民眾外出務必提前做好保暖準備。

更多三立新聞網報導

比霸王級寒流還強！最新模式預測「這天」平地剩0度 氣象署說話了

59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力

魚油這樣補才有效！吃錯「護心變傷心」 醫揭黃金攝取量

男墜5米邊坡受困！全國首例「醫上救護車」衝現場 當場輸血搶命成功

