全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區將擴大至全台，周四各地皆有局部降雨機率。其中，桃園以北及宜蘭地區需防範局部較大雨勢。預估本周最寒冷時段落在周四晚間至周五清晨，中部以北低溫僅剩12度，局部空曠或近山區平地低溫可能更具威脅，民眾應提前做好防寒與攜帶雨具準備。

針對風力變化，氣象署同步發布「陸上強風特報」。由於東北風顯著轉強，自今日上午起至周四晚間，全台共有16個縣市需注意強陣風，包含新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及外離島等地區，局部恐出現6級以上平均風或8級以上強陣風，尤其沿海空曠地區風力更為強勁。

降雨分布方面，今日受東北季風增強影響，迎風面的桃園以北與東半部率先轉為有雨。隨著周四中高層雲系通過，雨區將進一步南移，中南部亦會出現局部短暫雨，且若低溫與水氣配合，高山地區亦有局部降雪的可能。預報員指出，冷氣團的影響將持續至周五，民眾在周四當天應特別注意「全台有雨」的濕冷天氣。

展望後續天氣趨勢，周六及周日冷氣團將緩步減弱，雖然氣溫回升幅度並不顯著，但桃園以北及東半部仍維持有局部陣雨的型態。預計下周一將出現較明顯的回溫，隨後下周二與下周三則有另一波東北季風增強，屆時迎風面地區仍會有局部降雨發生，整體天氣型態多變，請隨時留意最新氣象資訊。

