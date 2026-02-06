全台濕又冷！雨下最猛時間曝「最冷跌破10度↓」 這天開始回暖

生活中心／陳慈鈴報導

鋒面來襲，不少地方已經開始下雨，氣溫也明顯比前一天來得低。對此，天氣風險分析師吳聖宇今（6）日就提醒，北台灣何時雨下得最劇烈，以及什麼時候才會回暖，提醒民眾多加留意。

吳聖宇於臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，地面鋒面正在通過中，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很多，所以南部反而先下雨了，這種鋒前暖濕空氣的影響進入春季後會變得越來越重要，尤其是到了梅雨季節，經常是鋒面會不會下大雨，以及大雨時間可能出現在何時的關鍵點。

吳聖宇分析，今晚到明晨中層南支短波槽掠過台灣以北，同時底層東北季風明顯增強，中彰投以北到宜花一帶降雨才會是最明顯的時間點，雲林以南地區也可能有局部降雨機會，明天上午短波槽過去後，北部、東半部仍持續有雨，中南部則是轉為多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。

至於何時會開始出現明顯的降溫？吳聖宇表示，最快要從今晚才會感受比較明顯，由北往南陸續降溫，中層水氣還未轉乾、溫度驟降的時間點則是要落在明晚到後天週日清晨，水氣跟溫度配合，高山地區才有出現局部冰霰或雪的機會，但是量應該不多。

吳聖宇提醒，寒流冷空氣將在週末明顯影響，週日晚間到下週一清晨配合輻射冷卻作用溫度降到最低點，下週一白天溫度才會有所回升，台北站有機會降到10度或以下，達到寒流門檻，再度提醒大家注意。

