全台濕涼轉雨！南方雲系北移水氣激增 週日再度轉冷

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（19）日發布最新預報，受南方雲系北移影響，全台自今天起水氣顯著增加，降雨熱區將從東半部擴散至西半部，週末兩天預期維持溼涼有雨的天氣型態。氣溫方面，今日北部雖微幅回升，但中南部因雲量偏多且伴隨降雨，體感反而轉涼；週日（21日）起受新一波東北季風增強影響，北台灣將再度降溫，降雨熱區轉向大台北及宜蘭。

根據預報員林定宜分析，今日隨著水氣移入，東半部地區需嚴防局部較大雨勢，西半部降雨機率則在下半天後明顯提高。溫度部分，北部與東部預測高溫約 22 至 25 度，低溫則落在 17 至 20 度之間。值得注意的是，由於這波水氣層較厚，中部以北及宜花 3500 公尺以上高山，今日不排除有零星降雪、結冰或固態降水的機率，登山民眾需特別留意路面狀況。

週末兩天雨勢將接力出現。週六（20日）受南方雲系持續影響，全台仍有短暫陣雨，其中西半部上半天雨勢較明顯，直到下半天才逐漸趨緩；東半部則仍有局部較大雨勢。週日（21日）東北季風接棒增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，雨區縮減至迎風面，基隆北海岸、大台北及東北部仍有局部較大雨勢，其他地區則轉為多雲到晴。

展望下週趨勢，下週二（23日）東北季風雖有短暫減弱空檔，北部氣溫微幅回升，但緊接著週三（24日）又將迎來另一波冷空氣，屆時北部及東北部將再度降溫轉涼。離島部分，澎湖、金門及馬祖近期皆呈現陰天短暫陣雨的天氣，高溫約在 18 至 21 度，低溫則介於 15 至 16 度。

氣象署提醒，今、明全台普遍濕涼，外出建議攜帶雨具備用；週日起北台灣氣溫明顯下降，民眾應及時增添衣物保暖。此外，高山地區受濕冷環境影響可能出現結冰情形，計畫前往山區的用路人需做好防滑與車輛檢測，以策安全。

