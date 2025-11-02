全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天

北部與東北部今日整天濕涼有雨。（本刊資料照）

今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。

北台濕冷有感 中南部午後轉雨

中央氣象署指出，今日迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃竹苗、中部以北山區及恆春半島也有零星短暫雨，僅中南部平地多雲到晴。不過午後南部山區仍可能有短暫陣雨，提醒外出山區遊玩的民眾攜帶雨具。北部與東北部氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫約21至23度，高溫可達31度。

離島方面，澎湖23至24度多雲，金門晴時多雲21至25度，馬祖則為陰時多雲20至21度。由於東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及離島沿海陣風恐達8級，氣象署提醒沿海活動與船隻航行須特別注意安全。

冷氣團續襲4天 週五終見陽光

氣象署預報，明（3）日到週四（6）仍受東北季風影響，北部、宜花及東半部持續有雨，低溫維持19至21度，南部與花東則在20至24度間。週三起第二波東北季風增強，全台氣溫再下探，北部、宜蘭高溫僅22度出頭。

好消息是，週五（7）起東北季風減弱，全台天氣回穩，北部氣溫回升、陽光露臉，週五至週六各地多雲到晴，僅基隆北海岸及東部仍有零星短暫雨。

空氣品質部分，宜蘭與花東空品區為良好等級，北部、中部及高屏地區則多為普通，馬祖短時可能達橘色提醒等級。

