全台灣人要警惕！學者揭中國獨裁可怕手段：我們都是沈伯洋
政治中心／劉宇鈞報導
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令，但沈不畏懼，持續至多國參與活動，並與多國政要會談。成大教授李忠憲今（23）日揭開中國跨境數位獨裁的可怕之處，籲全台灣人都要有所警惕。
李忠憲以「跨境數位獨裁」為題發文表示，中國對沈伯洋全球通緝的作法，台灣所有人民都應該警惕，而且根據他的判斷，中國這麼多超級電腦下一步或許正在進行的就是所謂的跨境數位獨裁。
李忠憲分析，中國可能將會對每一個台灣人民都建造一份檔案，有一個所謂的社會信用體系評等的分數，然後對每一個人做出類似像沈伯洋這樣的處罰，「之前很多人貼『我們都是沈伯洋』，這句話有很多意義」。
李忠憲認為，如果中國對每一個人有這樣的做法，像特定媒體，還有一些表面上看起來好像只是煽風點火、幸災樂禍，實際上都是這個跨境數位獨裁運作系統的一環，政府及國安單位應該要有強力的對策來應付未來台灣人民的這種處境。
李忠憲直言，中國這個可怕的國家，連德國的國會議員過境香港，都會被叫進去小房間粗魯對待，賴清德政府真的不能小看這件事情在未來對所有台灣人民的影響！
