全台灣誤會30年！〈當你孤單你會想起誰〉原唱不是張棟樑 真相曝光

記者林宜君／台北報導

一首歌紅了二十多年，卻讓多數人誤會了原唱。張棟樑即將重返台灣開唱之際，也意外掀起華語樂壇一段被塵封的幕後故事，讓歌迷重新認識〈當你孤單你會想起誰〉背後的真正起點。馬來西亞籍歌手張棟樑今（10）日將在高雄流行音樂中心海音館舉辦《第21個故事》巡迴演唱會。自2005年在台灣出道以來，他憑藉溫柔細膩的嗓音迅速走紅，其中〈當你孤單你會想起誰〉更成為跨世代KTV必點神曲，至今仍是許多人青春記憶的一部分。

不過，這首傳唱多年的經典，其實並非張棟樑的原唱作品。事實上，〈當你孤單你會想起誰〉最早誕生於1993年，原唱為台灣男子團體「NBC新少年俱樂部」，收錄在他們的專輯《韻事》中，作曲者正是團員之一施盈偉。該團體由施盈偉、蔡議樟與吳政倫組成，雖然當年未能在市場上大紅大紫，卻在華語樂壇留下重要創作足跡。張棟樑於2002在馬來西亞選秀節目奪冠後出道，2004年在首張專輯中翻唱〈當你孤單你會想起誰〉，歌曲隨即在亞洲地區走紅。2005年他正式來台發展，同名專輯再次收錄此曲，也讓這首歌徹底與他的形象畫上等號，成為國民級情歌代表。

〈當你孤單你會想起誰〉最早誕生於1993年，原唱為台灣男子團體「NBC新少年俱樂部」，收錄在他們的專輯《韻事》中。（圖／翻攝自IG）

儘管「NBC新少年俱樂部」在幕前發展有限，團體於1994年解散，但成員們的音樂能量並未因此消失。蔡議樟轉戰幕後後，曾替黎明創作〈對你的愛永遠多一點〉，也為劉德華寫下〈鐵了心愛你〉等經典作品。施盈偉同樣在創作領域大放異彩，曾為S.H.E打造〈你還好不好〉，王馨平的〈普通女人〉也出自他手，兩人皆成為華語流行音樂的重要幕後推手。

相較之下，團員吳政倫在解散後逐漸淡出演藝圈，至今已鮮少出現在大眾視野中，讓不少資深歌迷感到惋惜。隨著張棟樑的版本多年來持續被傳唱，這段關於原唱與創作者的歷史，近年才再度被樂迷重新挖掘，也為這首神曲增添更多層次與傳奇色彩。除了歌曲背景引發討論，張棟樑此次睽違8年再度站上台灣大型舞台，也備受期待。歌迷不僅敲碗〈當你孤單你會想起誰〉必唱，更盼能在現場聽到〈寂寞邊界〉、〈北極星的眼淚〉等代表作，一同重溫那段屬於華語情歌的青春年代。

