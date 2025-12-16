全台爆辣料理推薦｜麻辣乾麵、麻辣香鍋、麻辣鍋 挑戰辣度極限 辣到懷疑人生

有人說吃辣是一種癮，戒不掉更忘不了。有些愛吃辣的人，喜歡挑戰自我、挑戰極限，現在有越來越多店家推出激辣爆辣料理，有些甚至辣到毫無人性、慘絕人寰，即使已經辣倒多少英雄好漢，仍有人前仆後繼地前往挑戰。今天特地為愛吃辣又充滿挑戰精神的你，搜出全台爆辣料理推薦，希望大家量力而為，畢竟吃飯開心美味才是最高目標。

爆辣料理｜老撈麻辣鍋

是什麼樣的好味道讓AI教父黃仁勳兩度造訪？愛吃辣的老饕一定都知道老撈麻辣鍋，食材新鮮味道好，湯底醇厚選擇多，尤其是果凍鴨血是不少人的心頭好，熱炒菜和私房菜，也是大受歡迎。新推出的麻辣香鍋鴨，參考經典「四川冒鴨鍋」做法，再加入老撈獨門香麻鍋底秘方，鴨皮Q彈、肉質軟嫩、用料超豐富，可以一鍋兩吃，先吃乾鍋再加湯變火鍋。鍋裡滿滿的紅油和特選辣椒，麻辣完全滲進每一個食材裡，辣度超絕、麻香帶勁，辣的人眼淚汗水直流，辣度可調整，大辣千萬不要輕易嘗試。

店家地址：台北市松山區敦化北路4巷53號

連絡電話：02-2771-9957

營業時間：11:30~14:00，17:30~23:00

爆辣料理｜鬼金棒

人氣拉麵「鬼金棒」是台北必吃的拉麵店之一，招牌的辣麻味噌拉麵，也有沾麵式的吃法，整碗麵光從視覺上來看就已經很有辣度，可以依照個人喜好調整麻辣程度，最強等級的「鬼增量」加了死神辣椒粉的辣度更是吸引許多人前來挑戰，勇者們可以選擇鬼增量的加辣加麻，吃一口就能感覺辛辣直衝腦門，花椒讓舌尖發麻，曾經讓客人送醫急救的強悍辣度，要謹慎挑戰。

店家地址：台北市中山區中山北路一段92號

連絡電話：02-2521-9876

營業時間：12:00~14:00，17:00~20:30

爆辣料理｜Felice饗樂

保證是全台最辣的義大利麵，Felice饗樂在Google擁有4.6顆星的高評論，因為美味的創意餐點，獲得顧客喜愛。Felice饗樂的辣度比其他店家高很多，最為人知的就是老闆特製的「神之Ｘ濃厚讚嘆義大利麵」和「暗黑惡魔奪魂極黑湯麵」，LV3的辣度加入10種辣椒，讓你一次滿足，保證辣到讚嘆上天、魂不附體，盜汗、嘴刺痛都算症狀輕微了，菜單上更註明「請挑戰者攜伴參加以免無法立即通知家人」，如果你也想去挑戰，最好做好心理和生理準備。

店家地址：台北市中山區中山北路二段59巷16號

連絡電話：02-2567-5600

營業時間：11:00~21:00（週一公休）

爆辣料理｜橫濱家系拉麵 特濃屋

在台北擁有超高人氣的「橫濱家系拉麵 特濃屋」，招牌乳白色湯頭，是老闆用大量豬骨耗費5小時熬成，再加祕製醬油調整鹹淡，並以自己提煉的雞油增添香氣，喝得到類似牛奶的乳香，愛吃濃郁湯頭的老饕絕對不能錯過。特別受到喜愛的「旨辛RED DX拉麵」在拉麵中會加入一顆特製辣肉燥，拌進湯裡吃非常夠味，辣度有1到5級可選擇，2級就有中辣程度，嗜辣者可以直接選擇5級，保證鹹香濃郁又帶超級帶勁。

店家地址：台北市中山區中山北路二段77巷22號

連絡電話：02-2522-2808

營業時間：11:30~15:00、17:00~21:30（週一、二公休）

爆辣料理｜大四喜麻辣雞公煲

嗜辣控新選擇！隱身在西門町小巷內的「大四喜麻辣雞公煲」，誓言要讓上門的饕客無辣不歡。主打的特製麻辣雞公煲，據說辣度驚人，使用融合18種香料的獨創宇宙最強辣汁，嚴選產地直送的優質紅羽土公雞，經過六重獨特工序精心製作，加入精選八種高品質配料，再用猛火快炒，道地的港式雞公煲端上餐桌，紅彤彤的顏色很有食欲，結實彈牙的肉質，又香又辣的滋味讓人大呼過癮。

店家地址：台北市萬華區成都路27巷17號

連絡電話：02-2331-1880

營業時間：17:30~22:30

爆辣料理｜大王麻辣乾麵-永福總店

號稱全台最強，不服來戰的大王麻辣乾麵-永福總店，之前在逢甲商圈時就有許多媒體前往訪問拍攝，挑戰者更是絡繹不絕，當然失敗者也多不勝數。菜單有肉燥、雞絲、榨菜肉絲與秘制牛肉乾麵等，可選擇不辣、輕輕辣、輕辣、中辣、重辣與神辣，麵條很Q彈、肉燥也很香，若想挑戰「超級無敵麻辣」得先吃過重辣才能進入紅色圍欄進行挑戰，成功會贈送500元獎金。「超級無敵麻辣」是用多種辣椒子提煉濃縮而成，據說其中加入了辣度超過120萬單位的毒蠍椒！真是不知又辣趴了多少英雄漢。

店家地址：台中市西屯區永福路1號

連絡電話：04-2452-2568

營業時間：11:30~22：00

本文為「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此