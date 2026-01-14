全台爆「土方之亂」 港務公司臨危受命加速填海造陸

內政部國土署「營建剩餘土石方全流向管制」新制元旦上路，卻引發全台「土方之亂」，公共工程和民間建案幾乎全面停擺。台灣港務公司臨危受命，加速啟動填海造陸工程，以化解合法土資場不足的困境。

為了遏止美濃天坑案再現，國土署自元旦起實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求載運營建剩餘土石方清運作業的車輛均須加裝GPS，並在每個進出點採用統一的電子聯單申報，取代過去的紙本申報，希望從源頭管控土方流向，防範不肖業者非法棄置、不實申報。

不過這項新制卻引發全台「土方之亂」，除了車輛來不及安裝GPS，合法收土的土資場也不足且收費較高，導致幾乎所有土方業者都在1日前後同步暫停收受土方，各項公共工程與民間建案也因此被迫停擺。

台灣港務公司總經理王錦榮受訪時坦言，有南部建商向他反映，過去處理1立方的土方要價約新台幣200元，現在已飆到2,000元，如此一來，單是營建成本加上處置土方的成本，每坪建坪就要價25萬，若再加計土地成本、管銷費用及利潤空間，未來房價勢必飆漲到每坪60、70萬元。

為此，王錦榮透露，由於台北港在北填方區、北物流區已經收了2,000多萬方營建土方，但高雄的台積電堆積了400萬方的土方無法處理，台中的土方也沒去處，因此行政院已於12日拍板，要求港務公司加速啟動填海造陸工程，以填補土資場不足的問題。他說：『(原音)所以高雄我要填一個508公頃，這個月底開始收受土方，大概有8千萬方的土方可以收。台中在北填方區大概有200萬方可以收；台北港還有將近1,000多萬方可以收，但是大台北地區每年都必須要有差不多400萬的土方進入台北港，如果沒有到台北港，大概北北基桃，甚至於新竹，建案就會停擺。所以呢，我現在還是要啟動下一個階段的填海造陸。』

王錦榮也說明，高雄港收受土方的區域就是位於大林蒲海岸的南星計畫用地；台中港年底可以收土方的用地較小，免環評；但長期可收200萬土方的用地仍在環評。台北港則是預計北填方區在2034、2035年填滿後，由原訂2034年完成的340公頃南遠期用地接續收受土方，政院也已要求提前於2031年完成，以免措手不及。