全台特斯拉車主開戰！ Tesla全新充電護照上線 解鎖成就享「終身免費超充」

隨著2025年即將進入尾聲，Tesla特斯拉於2025年也不落人後，推出了全新「充電護照」功能，詳細記錄了車主利用超級充電網絡環遊世界的足跡，並祭出了讓所有電動車主都難以抗拒的重磅大禮「終身免費超級充電服務」！

對於特斯拉車主而言，這次活動最大的亮點無疑是免費超充的獲獎機會。Tesla特斯拉將針對「2025年充電總電量最高（kWh）」、「造訪最多不同超級充電站」，以及「造訪超級充電站之間距離最長」三個項目，分別挑選出表現最優異的前三名車主，只要持續擁有該輛Tesla特斯拉電動車，就能享受免費的超級充電服務；這意味無論你是用電量驚人的高里程駕駛、熱衷於踩點打卡的超充站探險家，還是擅長規劃長途壯遊的旅行者，都有機會成為這九位幸運兒之一。

想要參與這項挑戰，門檻其實非常簡單，車主僅需在2026年1月1日之前，於Tesla App中開啟並查看您的「充電護照」即符合資格；系統將依據截止日前最後一次開啟護照時的數據進行結算；若遇數據相同的情況，則以總充電量較高者勝出。獲獎者預計將在2026年3月1日前收到電子郵件通知並開通服務。

除了激動人心的抽獎活動，「充電護照」本身的內容也相當豐富有趣；除了能透過演算法分析車主過去一年的充電行為，例如透過追蹤72小時內連續且方向大致相同的充電紀錄，估算出車主的年度「最長旅程」，也會列出造訪次數超過三次的站點，生成「我的最愛」名單；此外，護照中還會展示年度總充電量換算出的「新增公里數」，以及相較於燃油車所省下的「燃料節省費用」，表現優異者還能獲得「永續節能」徽章，將環保數據轉化為具體的成就感。

為了增加互動樂趣，Tesla特斯拉設計了特殊的「精選充電站」徽章機制；如果車主在2025年曾造訪過具有特殊意義的地點，例如像Tesla Diner這類的旗艦級站點、該國家的第一座超級充電站，或是位於優勝美地國家公園等著名風景區的站點，都能在護照中解鎖專屬的紀念徽章。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）