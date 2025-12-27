全台狂搖！深夜7.0強震前「天空突閃白光」 北投人嚇壞：地震光？

生活中心／綜合報導

7.0強震發生以前，北投區中和街的天空突然亮了一下。（圖／翻攝自「我是北投人」臉書專頁）

台灣東部海域於27日深夜發生規模7.0強震，全台劇烈搖晃。臉書專頁「我是北投人」曝光一段監視器畫面，顯示地震前北投上空驚現不明閃光，隨後地面開始震動。畫面流出後引發網友熱議，紛紛揣測是否為「地震光」？並留言祈求平安。

27日深夜，台灣東部海域發生規模7.0強烈地震，全台各地民眾皆感受到明顯搖晃，不少人更是在睡夢中被驚醒。隨後，有網友在臉書地方專頁「我是北投人」發出一段監視器畫面，揭露了地震發生前的特殊景象。影片顯示，位於台北市北投區中和街一帶，在地面開始劇烈搖晃之前，原本漆黑的夜空突然閃過一道不明亮光，隨後鏡頭便因地震波抵達而開始大幅震動。

這段「強震前兆」的畫面曝光後，迅速在網路上掀起討論。許多網友對於這道劃破黑夜的神秘光芒感到震驚，紛紛留言表示「真的有地震光嗎？」、「真的亮了一下」、「天有異象」。民眾對於這道光芒出現的時間點與地震發生之巧合感到不可思議，好奇這究竟是巧合還是科學上尚未完全解釋的自然現象。

儘管目前對於這道閃光的確切成因尚無定論，網路上已充滿關於「地震光」的猜測與討論。而在驚訝於自然異象之餘，多數民眾也紛紛在留言區集氣祈福，希望在這場深夜發生的規模7.0強震過後，全台各地皆能平安無事，未釀成嚴重災情。

