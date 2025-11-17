全台猛降溫！今北部愈晚愈冷 明晨苗栗以北急凍12度

今（18日）東北季風影響，北台灣濕冷，其他地區早晚涼。氣象專家吳德榮表示，北台天晚愈晚愈冷，明日清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。

北部、東北部已有明顯降雨（右圖）。（圖／翻攝自「洩天機教室」專欄）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今晨冷空氣南下中。截至4：52縣市平地最低氣溫出現在新北(石門區)16.4度。東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。各地區氣溫為：北部20降至13度、中部16至29度、南部18至31度、東部15至29度。

吳德榮表示，明日、週四（19、20日）迎風面水氣逐日漸減；明日北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。明日、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但北台氣溫比前週降了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮指出，週五至下週日（21至23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一（24日）下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。

