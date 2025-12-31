全台獨家轉播第40屆金唱片頒獎典禮 就在Disney+、TVBS

金唱片頒獎典禮慶祝40週年，移師到台北大巨蛋盛大舉行，邀請18組超人氣K-pop偶像登台演出，蔡依林、許光漢出席擔任頒獎人。（Disney+提供）

奧斯卡頒獎典禮還沒搬到YouTube轉播，但金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）搶先一步，宣佈全台獨家由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播。所以沒搶到門票的粉絲，不用難過，記得在電視機前，或者打開App都能收看。

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於1986年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，由《日刊體育》與韓國唱片產業協會主辦，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在台北大巨蛋舉辦，活動更正值40週年，超精彩的頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們直呼期待。

典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括韓劇男神宋仲基，《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，他與IU合作的Disney+新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題，以及替超夯動畫《Kpop獵魔女團》配音的安孝燮，更有華語天后蔡依林、及國民男友許光漢。

舞台表演陣容更是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的 BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團CORTIS於亞洲明星盛典（AAA）掀起風暴後再度登場，充滿少年感的表演以及洗腦神曲《GO!》席捲全球；還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT 等共18組超人氣 K-pop表演，絕對大呼過癮。1月10日下午1600起，請鎖定Disney+全台獨家線上、TVBS歡樂台同步轉播。

