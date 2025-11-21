全台獨家！宇宙系聖誕造景 降臨MITSUI OUTLET PARK！

▲台中港店_交鋒對決 爭霸開打

適逢「超人力霸王」問世60週年 點亮全台最熱血聖誕！

【記者 沁諠／台北 報導】宇宙英雄也愛聖誕趴踢！2025/11/20~2026/3/1期間，MITSUI OUTLET PARK與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」的特色主題，打造冬季聖誕燈飾造景。現場有超過5米高超人力霸王，以及怪獸角色氣偶、主題聖誕樹歡樂登場，陪伴大小朋友重溫熱血回憶，迎接嶄新的一年！

2026年更適逢超人力霸王60週年誕生紀念，三據點也推出限定歡慶活動。許久未在台灣登場的初代超人力霸王與奧米加，將於北中南舉辦共５場近距離見面會！此外，林口及台南店的商品展售店，更有超過500款周邊商品任君挑選，與顧客盡情體驗超人力霸王帶來的宇宙聖誕魅力！

▲林口店_ULTRA時空迴廊

MITSUI OUTLET PARK林口：穿越昭和，重返英雄初登場時刻

今年聖誕，林口店邀請大家穿越時光，回到超人力霸王初登場的昭和時代！

戶外區除了有閃耀著極光燈飾的「Ultra時空迴廊」，中央廣場更化身「昭和驛站」，以懷舊的日式街景重現純真的童年記憶。顧客還可逗趣地與怪獸並肩等車，並漫步於和室車廂、老電視與榻榻米等陳設，感受濃濃復古氛圍。

此外，「彈珠樂園」、「童年記憶放映室」造景也復刻昭和小鎮縮影，重現在雜貨店前打彈珠、圍坐電視前等待超人力霸王登場的時刻！廣場更有8米高的「希望之光．聖誕樹」，1：1超人力霸王更擺出經典手勢現身。顧客還能用探照燈鎖定５米高的巴爾坦星人，體驗呼叫超人力霸王支援，一起守護聖誕和平的趣味體驗！

MITSUI OUTLET PARK 台中港：經典場景重現，守護城市和平

宇宙怪獸入侵城市，是超人力霸王中最經典的場景！台中港店本次打造4大互動場景，要與顧客一同復刻怪獸對決的場面，守護城市和平！

其中，初代超人力霸王與超人力霸王太郎將聯手亮相，顧客可以擺出經典手勢，留下帥氣合照！特色互動裝置方面，在「轉動光能‧全面出擊」場景中，顧客可透過旋轉瓶陣裝置，模擬釋放光之能量並擊退怪獸的體驗！而在「交鋒對決‧爭霸開打」場景，大小朋友也可透過旋轉把手，讓最強怪獸積頓、達達做出必殺技。此外，南四口也打造日本味十足的「屋台街景」，聖誕樹的頂端，巧妙以準備降落的「怪獸飛碟」取代傳統星星裝飾，搭配一旁還有巨型的超人力霸王，完整重現宇宙英雄對抗搗蛋怪獸的經典場景！

▲台南店_ULTRA溫泉小屋

MITSUI OUTLET PARK 台南：最ULTRA的日系聖誕 光雪交織的冬日奇蹟

台南店將滿滿的日系文化元素，與超人力霸王燈飾造景結合，打造閃耀的聖誕氛圍。

首先，「ULTRA溫泉小屋」主打怪獸的反差萌，讓可愛的怪獸們頂著毛巾，悠閒地享受泡湯時光！顧客手拉屋簷拉炳，還能改變溫泉池的水光特效，彷彿幫怪獸做冷熱交替SPA~ 另外，「怪獸暴走機車團」造景則取材日本暴走族文化，讓最煞氣的怪獸騎上機車奔馳耍帥！大小朋友可以催動機車油門，造景一旁電線杆上的照相機還會發出閃光，逗趣地呈現超速的暴走族，可是逃不過警察的法眼！

西側廣場則有著6米高初代超人力霸王霸氣登場，以及極為震撼的8米高「ULTRA閃耀光之樹」！1/4前每逢週五至週日的17:00~21:00，聖誕樹將定時飄下浪漫白雪！顧客按下按鈕，還可啟動聖誕樹頂端燈條，打造浪漫光影與雪花結合的聖誕必拍打卡景點！另外，為迎接新年，1/7起第二波限定造景也將接續登場，請拭目以待！（照片業者提供）