全台獨一無二的盤花公園盛大開園！陳其邁走訪開箱 見證客家文化新地標

記者洪正達／高雄報導

盤花公園盛大開園，成為高雄市的新地標。（圖／翻攝畫面）

位於高雄愛河畔，全台獨一無二且榮獲2025年城市工程品質金質獎的「盤花公園」，今（27）日上午舉行盛大的開園活動，啟用典禮由高雄市長陳其邁與中央客家委員會副主任委員邱星崴共同主持。開園活動響應全球淨零趨勢，以生態嘉年華形式慶祝，規劃豐富多元的一系列綠森活體驗，熱鬧現場湧入眾多市民與客家鄉親，共同見證這座融合客家文化記憶與都市景觀的新公園誕生，活動現場不時傳來孩子們的歡笑聲，親子朋友穿梭於園區各角落，參與走讀導覽、手作體驗與盤花茶會等多元活動。

陳其邁市長表示，盤花公園以前身「三民一號公園」為基礎重新打造，設計上融入客家盤花意象，並導入低維護、友善環境的綠化理念，讓公園成為都會客家文化新亮點。市長與民眾一起走讀盤花公園體驗客家特色美食，並指出盤花公園除維持休憩空間外，亦將低碳淨零導入工程的成功案例，更是都會中難得的客家文化場域。

中央客家委員會副主委邱星崴則表示，盤花公園的落成，是中央與地方攜手合作的具體成果，盤花公園不僅是一座公園，也是一座「走進客家生活的文化公園」，感謝陳市長及市府團隊的用心，讓客家文化不再只是靜態展示，而是透過空間、活動與市民互動，注入新的生命力。

.市府團隊及地方貴賓齊聚一堂，共同慶祝盤花公園開園，見證城市新地景的誕生。（圖／翻攝畫面）

高雄市政府客家委員會楊瑞霞主委表示，「盤花」是南部六堆客家人在敬奉神明時，常見且極具代表性的花卉形式。一圈圈細緻盤繞的花朵，象徵祝福層層相疊、心意綿延不絕，不僅承載祈福與吉祥的寓意，更展現客家族群代代相傳的細膩工藝，盤花公園以此為名，正是希望將這項珍貴的客家文化意象，從祭儀走進日常生活，讓民眾在城市綠意中，看見客家文化的溫柔身影。

慶祝盤花公園開園的一系列生態嘉年華活動，包括：親子寫生、盤花工作坊、生態導覽、竹砲體驗、擲筊比賽、茶席品茗、市集、青年創作歌手精彩表演、客家八音及客語闖關拿好禮，吸引民眾熱情參與，在導覽過程中駐足聆聽公園設計故事，也有人在茶會中品茗聊天，感受客家文化的溫潤節奏。未來，盤花公園將持續活化園區機能，結合節慶活動、教育推廣與生態保育，打造兼具休憩、生態與文化價值的城市公共場域，成為市民日常生活中的文化新據點。

