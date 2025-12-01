全台瘋毛孩旅行 指定住宿送美食

氣毛孩齊聚宜蘭「林小狗精品旅店」試吃派莫凍乾主食磚，大口享受旅程中的超滿足美味。(圖/盧娜&雪球、財哥跟幅幅老弟IG)

秋高氣爽的季節，就該來場專屬毛孩的假期！近期社群被一波「寵物旅行開箱」洗版，六隻人氣毛孩化身旅客，展開一場豪華旅遊。其中宜蘭「林小狗精品旅店」首度亮相，除了有專為寵物打造的客房、遊樂區，還有美國寵物食品大牌「派莫凍乾主食磚」加菜，粉絲紛紛表示：「比我出國還享受！」

開箱影片一曝光，立刻引發網友熱議，六隻網紅毛孩各有亮點：有的在草地上滾成一團、有的坐在床上等開飯，鏡頭前那一口咬下派莫滿足的模樣，讓網友直呼：「太療癒了！」、「也想帶我家寶貝去度假＋吃上一頓！

宜蘭「林小狗精品旅店」提供毛孩專屬客房與放電草地，打造最療癒的寵物度假體驗。(圖/業者提供)

毛孩出遊，體力消耗也多，派莫主食磚，給毛孩滿分補給。選用80%以上新鮮肉，加上多種有機蔬果與一億益生菌，營養十足，一塊就讓體力瞬間回補。派莫更與全台三個寵物友善旅宿合作，只要到苗栗「夏綠地露營區」、宜蘭與花蓮的「林小狗精品旅店」，入住即能體驗免費派莫凍乾，讓毛孩在山林間玩耍時，也能大口吃肉超滿足！代理商廣湛有限公司表示，派莫近期為主食磚換上新包裝，質感大升級，還同步推出新品8折限時優惠。

苗栗「夏綠地露營區」寵物友善環境開箱，毛孩能在山林放電、主人享受露營慢生活。(圖/業者提供)

除了住宿贈糧，派莫粉專也與飯店合作「毛孩旅行禮遇」抽獎活動，最大獎是寵物友善住宿券！只要上粉專參加，就有機會和毛孩一起免費入住高人氣旅宿。 這波「毛孩出遊＋派莫美食」的療癒組合，讓不少人想立刻放假帶毛孩去玩。誰說渡假只有人能享受？現在，毛孩也能住好、吃好，成為旅行界最萌主角。

