全台矇騙30人、損失600萬元 裝潢詐騙再一主嫌逮捕落網

受害人控訴品榆設計公司收錢跑路，工程爛尾，總共受害超過30人。（圖／讀者提供）

裝潢蟑螂橫行，詐騙案件層出不窮，檢警打蟑、打詐腳步不停歇！繼今年10月新北土城「世界花園」社區詐騙案主嫌遭逮，今年6月，民進黨立委黃捷及張宏陸偕同多位受害屋主召開記者會指控的惡質裝修業者品榆空間設計公司，主嫌林姓夫妻檔，也傳出落跑多月，近日已在台中落網，目前偵查中。

根據自救會統計，共超過30名以上受害者找上品榆做裝修，承攬案件最高修繕金額約在150萬元，最後共20多名受害人報警提告，總計受害金額達600萬元以上。

事件起於去年8月，品榆空間設計公司透過臉書買廣告，裝修平台打廣告，以小資族老屋翻新80萬元、廁所翻新10.9萬元等廣告，於網路上招攬客戶，透過網路傳銷後，從基隆一路到嘉義，共有30個受害者找上品榆做裝修。

今年6月立委張宏陸、黃捷等人偕同受害人召開記者會，呼籲國土署應儘速全面檢討相關及裝修契約。（圖／黃捷辦公室提供）

據了解，品榆收錢後，以「感冒」、「車禍」為由拖延施工，直到合約到期都未能交付，留下水電、泥作做一半，廁所水管也全是碎石的爛尾工程。受害人共組自救會，求助立委張宏陸、黃捷等人，於今年6月27日，在立法院召開記者會，痛訴品榆收錢跑路，工程爛尾，並呼籲國土署應儘速全面檢討相關及裝修契約，鼓勵使用住保履約，並建立合格業者查詢平台與「建築物室內裝修網路專區」。

自救會最後由住宅消保會陪同聯合報案，總計有21位受害者願意參與，在今年8月份左右完成報警提告。根據CTWANT記者調查，該案由板橋分局沙崙派出所受理，而近日林姓夫妻檔主嫌，已在台中落網了。

受害屋主陳小姐表示，當初在網路上看到廣告，透過messenger開始聯絡，品榆都很熱情回覆，簽約當天是一對夫妻出面，拿出的契約版本也是內政部的裝修定型化契約，「本以為這樣簽約就會避免受騙，哪知道，竟是遇到裝修蟑螂，不僅把房屋拆爛，人跑了，留下爛攤子給她收拾。」

她回憶，裝修的過程中，林姓夫妻檔的媽媽也會加入討論行列，「事後來看，根本是共犯，一家人都是蟑螂。」

記者會後，陳小姐由住保會陪同報警，她告訴自己和其他受害者，「錢可以拿不回來，但無論如何，都必須讓這種蟑螂夫妻檔被關，不然台灣就真的是詐騙之島，連裝修都要騙。」

