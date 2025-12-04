全台破萬家藥局 衛福部盼轉型銜接長照

藥師為領藥患者清點藥品，貼心提醒記得回診，民眾除了來社區藥局領慢箋，購買保健食品、常備用藥，都已是日常生活不可或缺的一部分。

患者方小姐說道，「就方便，不用跑大醫院，一個月差不多來2、3次吧。」

另一位患者王女士表示，「比如說在去醫院，慢性處方箋我們就在自家附近可以方便拿到藥。」

全台灣的藥局數量已經突破1萬家，甚至就在單一條巷弄裡就可以看到多家藥局，經營型態也從藥品販售跨足到生活消費品，在連鎖加盟趨勢下，傳統社區藥局面臨的競爭越來越激烈，轉型勢在必行。

台北市藥師公會理事長尹岱智認為，「希望社區藥局的藥師不僅僅是做藥事的服務，廣泛的多元化的服務，或是參與一些公共衛生各種的方面。」

衛福部主任秘書劉玉娟指出，「我們的人口結構已經改變了，所以社區藥局的角色一定會更顯重要。」

衛福部指出，疫情期間，社區藥局擔負起販售防疫用品重責大任；在後疫情時代，衛福部期待，藥局能在超高齡社會中，成為社區健康、銜接長照服務的關鍵角色。執業藥師指出，其實販售商品之外的專業服務才是關鍵。

執業藥師林矗見說道，「像我們切入的話，第一個我們積極幫社區量血壓，可以看到很微變的疾病的產生的初期。」

服務超過20年的藥師認為，社區藥局有熟悉在地的民眾以及醫療資源，若能建立起相關的機制，藥師可望從量血壓，解析報告等服務，提供比醫療院所更詳細的諮詢來為民眾健康把關。