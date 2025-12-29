全台碩博班54系所「零註冊」！頂大占17個 台大、清大、成大入列

記者柯美儀／台北報導

全台碩博士班共有54個系所（組）新生註冊率掛零，台大1博士班無人報到。（圖／資料照）

教育部今（29）日公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，今年國立清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學等10校註冊率達100%，不過，全台日間與在職碩士班、博士班合計共有54個系所（組）新生註冊率掛零，其中國立中央大學最多。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」資料，今年日間與在職碩博班合計，掛零系所數達54個，以「頂大」來看，共有17個系所「抱蛋」，以國立中央大學8個最多，包括產業經濟研究所博士班、應用地質研究所博士班、天文研究所博士班、化學工程與材料工程學系工學博士班、能源工程研究所博士班、電機工程學系產業博士班、通訊工程學系博士班及機械工程學系工學博士班。

國立陽明交通大學3個碩博士班也招不到學生，分別是亞際文化研究國際碩士學位學程、臨床醫學研究所在職碩士班、轉譯醫學博士學位學程；國立成功大學2個博士班掛零，包括國際企業研究所博士班、統計學博士班；國立政治大學同樣有2個碩博士班註冊率掛零，分別是斯拉夫語文學系碩士班、社會學系博士班。

至於國立台灣大學及國立清華大學註冊率掛零的系所則分別是物理治療學系博士班、量子科技暨尖端材料博士學位學程。

