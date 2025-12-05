全台社宅團隊桃園齊聚 相互借鏡成功經驗

114年度社會住宅營運管理聯繫大平台。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅今（5）日上午前往中壢區，出席「114年度社會住宅營運管理聯繫大平台」。王明鉅表示，桃園中壢一號社宅為桃市目前規模最大的社宅基地，此次活動由桃園主辦，特別選在此辦理，邀集國家住都中心、六都及各縣市社宅團隊齊聚一堂，透過常態性交流，深化中央與地方攜手合作，持續提升全國社宅服務與管理品質。

桃園市副市長王明鉅。圖：市府提供

王明鉅指出，隨著社宅戶數逐年增加，地方面臨住戶需求多元化，建物品質、修繕時程、租金調整與延遲繳租等議題皆為營運管理重點。桃園目前已完工4000多戶，正朝1萬戶目標穩健邁進，首批入住戶亦陸續進入換約期，相關政策與機制需同步檢視調整。此次跨縣市交流能相互借鏡成功作法，協助地方在服務住戶與維持營運間取得平衡，並整合全國累積的寶貴經驗，全面提升社宅治理效能。

廣告 廣告

桃園住都中心表示，近年持續提升維修效率、加速空戶整備及優化招租流程，使周轉效能顯著提升，平均每戶約22天即可完成退租與新戶簽約，有效縮短空房期間。未來將透過該大平台深化跨域協力，共同打造更穩定、安全、友善且具韌性的社會住宅體系。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

華航開放空服員戴眼鏡上班 工會盼其他國籍航空跟進

開南大學棒球隊拓展體育外交 與日本大學軟式明星隊舉辦友誼賽