全台禁宰運何時解禁？ 卓榮泰：最快明午拍板

國內非洲豬瘟疫調出爐，證實是「廚餘未蒸煮」導致，而外界相當關注11月7日是否能順利解禁，行政院長卓榮泰今（4）日上午前往立院備詢前受訪表示，最快明（5）天中午會做出決定，政院未來一個月也會持續展開市場管理及肉品穩定的計畫，盼能讓這波疫情完全穩定。

卓榮泰說，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度懷疑來源是否是從廚餘而來，經過中央疫調團的調查，也證實了豬瘟這次事件的引發是因為「廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控」，所以未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化以及能源化的先進方式去做思考外，也必須符合農業部所說的三原則，才有可能再考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程可能性。

至於全台禁運禁宰的限制是否能夠在本週五解除，卓榮泰表示，明天中午會有一個是否能夠完全解除、解封的決定，他也強調，行政院接下來重要的工作，是對於一級生產鏈的從業人員，以及後市場豬價的穩定、肉品的供應等等，要強力實施更妥善的規劃。

卓榮泰進一步說明，從15天過去之後，行政院會展開為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定的計畫，並在每週檢討所有事項，希望未來一個月能夠讓疫情完全穩定。至於台中養豬場有關死亡豬隻送化製的三聯單疑似遭到塗改，豬農父子涉業務登載不實遭羈押禁見，卓榮泰則表示，就請檢調單位來進行必要的調查，及時給社會大眾一個真相。

責任編輯／馮康蕙

