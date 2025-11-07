南部中心／綜合報導

挺過非洲豬瘟疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，7日肉品市場恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，南部地區各個肉品市場全都提前一個小時拍賣，因為到貨的毛豬量比平常多了四、五成，豬農也擔憂，供過於求可能造成價格下跌，希望能夠維持在一公斤80元以上。

全台禁運宰豬隻解封 南部肉品市場提前1小時拍賣

挺過非洲豬瘟疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，7日肉品市場恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，南部地區各個肉品市場全都提前一個小時拍賣。

皎潔月亮高掛，天還沒亮，已經有運豬車抵達嘉義市肉品市場。一輛接著一輛，大伙迫不及待，因為已經十五天沒賣豬了。來自白河的豬農說，「很高興，希望中央可以控制住，不要再讓它擴散開來，不要再有非洲豬瘟了。」嘉義市肉品市場總經理劉宸炫表示，「市場的進豬的量大約是1100多，那現在今天比較特殊，今天是1500多頭，多了400多頭。」不只嘉義，台南和高雄兩地的肉品市場，也都湧現大批的運豬車，到貨量也比往常還要多，而且每隻都是很胖。高雄鳳山肉品市長業務課長曾先生說，「比平常多了三四百頭的量，而且豬隻的重量也增加，平均一頭豬可能一、二十公斤。」台南市肉品市場總務課長陳侑岑指出，「就跟平常的端午節或中秋節前面的節日差不多，大概都是比平常多了四成至五成左右，體型的話呢 有比平常稍微多大一點，可是還在可以接受的範圍之內，大概維持在120到130公斤左右。」

全台禁運宰豬隻解封 南部肉品市場提前1小時拍賣

挺過非洲豬瘟疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，7日肉品市場恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，南部地區各個肉品市場全都提前一個小時拍賣。（圖／民視新聞）

為了消化比平常還要多的量，各地的肉品市場都將拍賣時間提早一個小時。而因為多養了半個月，豬隻的體型普遍都比平常來得大隻，但量大又大隻，豬農也不免擔心價格會受到衝擊，「之前還有90元以上，也不要跌太多，至少還有八十幾塊，八十幾塊還符合成本。」豬農和肉品市場員工開心終於開市，但防疫還是得高規格對待。所有車輛進場前都得先經過消毒水，才能開進去，把豬送進繫留區後，車輛還得再消毒一次，出來再消毒一次，而且所有不相關的人員全都不得靠近毛豬，小心迎接解禁首日。

