全台禁運禁宰衝擊！北斗多家肉圓下周停業 業者苦撐：賣到沒肉為止

記者潘靚緯／彰化報導

爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運，北斗肉圓生透露豬肉存貨這週將全部用完。(圖／資料照)

台中梧棲22日爆發非洲豬瘟，中央宣布全國禁宰、禁運豬隻再延長10天，重創以豬肉為主的彰化肉圓、爌肉飯，近日北彰化有不少排隊名店宣布暫停營業，只剩南彰化北斗肉圓仍在苦撐。但業者坦言「快沒肉了」，預計下週也會跟進暫停營業至少5天。

北斗多家肉圓業者下周將暫停營業。（圖／資料照）

彰化肉圓分南北兩派，北彰化以大顆「彰化肉圓」聞名，南彰化則是皮薄酥香的「北斗肉圓」，兩者吃起來各有特色，但同樣都要使用溫體豬肉，禁宰令一發出，肉圓產業首當其衝，北彰化阿璋肉圓、北門口肉圓等老店率先歇業，只剩北斗地區部分業者還在苦撐。

北斗知名的肉圓生老闆表示，為了維持傳統風味，堅持使用溫體豬肉製作內餡，禁宰令發布後，全靠連假前的存貨苦撐，但庫存量也只能勉強維持周末，決定下周一起暫停營業至少5天，等到政府解禁，有豬肉才能繼續賣肉圓。北斗奠安宮美食廣場的「肉圓瑞」業者也表示，本週庫存用完，只得考慮暫停營業。

根據《自由時報》報導，北斗鎮五權里長謝正良表示，鎮上多家肉圓業者在苦撐，若過了這週還是沒有解除禁令，下週起將開始歇業，呼籲民眾想吃肉圓要趁早，否則下周可能整條街都吃不到。

