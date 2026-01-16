全台租金補貼溢領2.1萬件 國土署催債了：可分期償還

記者陳韋帆／台北報導

針對近期民眾收到追繳租金補貼公文一事，內政部國土管理署今（16）日澄清，租金補貼自114年起已回歸地方政府負責受理與溢領審查 ，但也提醒大家務必返還。

據國土署統計，去年六都核定案件共74萬件，其中溢領件數為2.1萬件，占比約2.8%。

國土署強調，溢領主要原因為申請人資格或租屋情況異動，如取得自有住宅、租約提前終止等，未來將持續精進審查作業，並提醒民眾若有變動應主動通報。

數據顯示，114年六都溢領件數依序為新北市5,043件、桃園市4,826件、高雄市3,375件、台北市3,124件、台南市2,409件及台中市2,319件，總計占比約2.8%；租補政策推動至今總核定約197.3萬件，其中尚未返還溢領款者約2.5萬件，僅占1.3%。

國土署指出，溢領原因以取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄、申請人死亡及家庭成員持有住宅為最大宗。

國土署提醒，補貼查核機制已串接戶政、地政及財稅系統，具備隨時查核機制。若民眾在領取期間申請資格或租屋情況有變，務必主動通知所在縣市並檢附文件，以降低溢領及補繳風險。

若已產生溢領，民眾可循協議機制申請分期付款或延長返還期限。政府後續也將運用大數據分析與跨部會比對，持續精進審查正確性，確保補貼資源合理運用。

