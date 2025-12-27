全台租金補貼調查公布 52.4%租屋面積不到10坪

台北市文山區接近仙跡岩一帶，一間間民宅沿著山壁建成，因為附近就是大學，不少套房雅房招租中。像是李同學已經在附近租屋2年，和室友分租、再扣掉租金補貼後，租金不到5000元，自評算是相對便宜。

租屋族李同學透露，「因為身邊的同學，我去看也都是小小一間套房，但是也都要9千到1萬2左右。」

租屋市場現狀如何？內政部最新2024年住宅需求動向調查結果，租金補貼受訪申請案件中，約52.4%的租賃面積不到10坪，六都中台南市佔比最高63.1%、台中56.8%。專家分析，可能和租屋族群有關聯。

房市專家陳泰源認為，「要麼就是中低收入戶，不然就是剛出社會的小資男女，一定是相對去租坪數比較小，或者是租金比較低的這樣的房型。」

另外，租金補貼受訪對象住宅格局，則以獨立套房39.7%最多。不過租金部分則出現兩極現象，統計46.8%的申請案件，每月房租超過5千元、未滿1萬元。反觀雙北地區，每月租金介於5000元至2萬元的比例，合計就超過75%。

雙北租屋族余品潔說：「我覺得台北更貴，因為像我那個房子剛好卡在1萬，是我近3年前找的，現在如果你要找到一個稍微比較像樣的，差不多都要1萬2千、1萬3千。」

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，「每一坪的租金價格，這才是有意義的，因為它每次告訴我說，現在大家租房子都是1萬塊、不貴，可是要問的是，1萬塊到底租什麼房子？」

居住正義團體認為，現行租金補貼制度仍有不少漏洞，包含門檻寬鬆，甚至曾有溢領、盜領狀況，另外也應該要求申請者填寫更詳實的資料，才能成為各界掌握租屋資訊的重要管道。