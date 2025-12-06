全台稀有姓氏大集結！「令狐」源自戰國時代地名 姓「八、丙、唱」僅1人

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

你認識「赫連」、「令孤」或「第五」這樣姓氏的人嗎？這些看似只會出現在武俠小說裡的姓氏，其實真實存在，不過人數非常稀少。台中市稀有姓氏聯誼會今（6）日舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，共計超過240名、多達200種稀有姓氏的民眾一起交流，不少人初次遇到和自己同姓的人，也了解到許多稀有姓氏的家族故事，氣氛新鮮又熱鬧。

台中市稀有姓氏聯誼會今（6）日舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動。（圖／台中市政府 ）

聯誼會發起人兼前台中市副市長令狐榮達分享，因為姓氏特別，他從小就是老師眼中的「注意對象」，不敢做壞事；長大後他對姓氏文化產生濃厚興趣。他笑說，人生最常被問的問題就是「你跟《笑傲江湖》裡的令狐沖有關係嗎？」而在他的調查中，全台姓「令孤」的只有18人，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，這個姓氏是姬姓的後代，同源的還包含原、馮、畢。

台中市長盧秀燕（右）、稀有姓氏聯誼會發起人前副市長令狐榮達（左）出席活動。（圖／台中市政府 ）

令狐榮達指出，3年前，他在副市長任內成立稀有姓氏LINE群組，成員從最初20多人，逐漸成長到今日逾220人，約有200個不同稀有姓氏，其中有姓「赫連」全國僅1人、姓「第五」全國只有6人，今舉辦首次實體聯誼「奇緣初遇」，期盼加深文化認同，他希望透過成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，讓特殊姓氏的民眾得以互相認識，創造更多交流。

台中市長盧秀燕也到場致意，她說姓氏不只是家族記憶，更是文化傳承。根據內政部2023年「全國姓名統計分析」統計，全台共有1785個姓氏，其中最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成；複姓方面則以張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝最常見。但有趣的是，全國只有「一個人」使用的姓氏也高達268種，包括八、丙、唱等，稀有程度令人驚訝。

活動中也有不少趣味分享。民政局長吳世瑋提到，聯誼會另一位發起人麻高霖說，他的國中同學姓「別」，兩人站在一起就成了「別找麻煩」，笑翻全場。除了趣味性，也讓更多人看見每個稀有姓氏背後，都藏著一段獨特的文化故事。

