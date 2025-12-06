全台第一人！洪佩瑜「演唱會一片黑12分鐘」全靠耳朵聽 她說：是我的私心願望

洪佩瑜日前推出第二張個人專輯《開 Still Moving》，深獲樂迷的喜歡，6日登上台北流行音樂中心開唱，吸引4千名樂迷前來共襄盛舉。最有趣的是，她在開演半小時之後，突然把全場的燈關掉，連台上都沒有燈、也沒有背景視訊，全場在黑暗當中聆聽她唱歌，一起經歷12分鐘，沒有手機可看，失去視野，靠著耳朵及其他的感官，來感受洪佩瑜的演出。

在關燈環節，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，她在這獨特場域演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，她事先先錄下VCR，要大家不要看手機、也不要亂摸，一起享受這樣的黑暗：「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然現在不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的，我自己在練舞的時候，移動的過程，會試著把眼睛閉起來，會突然感覺到全身上下的知覺都很清楚，好像眼睛的視覺延伸到皮膚各處。」

在無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己與觀眾。

另外，開場她就帶著〈開〉、〈你是自由的〉等歌曲邊唱邊跳，從大家印象中的抒情歌手搖身一變，超辣的珍珠米白色低胸裙裝也讓大家大飽眼福。她又唱又跳的演出，吸引全場觀眾的歡呼，「耶！謝謝！大家好我是洪佩瑜，一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！雖然彩排過但是很不一樣，謝謝你們，唱完好像要喘了一分鐘，今晚會把準備很久的歌分享給大家。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導