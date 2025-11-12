全台第一個用完普發1萬！他睡醒一看沒了 原因曝光網笑翻
「全民+1 政府相挺」的普發1萬現金，在11日晚間至12日凌晨起，許多第一批登記的民眾已經收到。然而有一名網友，在熟睡中不知不覺，這1萬元入帳後卻短短幾小時就蒸發，自己在醒來的時候才發現沒了，成為全台第一個用完普發1萬的人，原因讓許多網友笑翻。
一名網友在Threads上發文表示自己的普發1萬在熟睡中就這樣沒了，擁有的時間不到4小時，並貼出帳戶交易明細。透過明細可以看到，1萬元在凌晨3點入帳，還有備註「行政院發」，卻在早上6點時，就因設定信用卡繳費自動扣款，被扣掉1萬3000多元。
原PO無奈表示，自己用有這1萬元的時間甚至不到4小時，就這樣在熟睡中渾然不知的情況下，入帳又被扣掉，自嘲「就在我做夢時，一切交易都完成了」，接著詢問大家是否入帳了？想好該怎麼花了嗎？
網友們笑翻紛紛留言：「或許是全台第一個用完普發1萬的XD」、「來無影，去無蹤」、「放心，這樣的應該不只你一個」、「大部分人應該都直接拿來繳卡費吧」、「普發1w只是借過一下就離開了」、「倒賠3000多」、「換個角度想，你這期卡費只要繳3400元啊」、「代表你的帳戶只是轉運站」、「早說了，不要領就不會被扣了」、「只要在乎曾經擁有過」、「悄悄地它走了，正如它悄悄地來」。
