全台第一家！台泥獲得首張水泥、混凝土雙EPD認證，助攻台灣綠色供應鏈接軌國際

台泥今（29）日宣布，和平廠與蘇澳廠生產的「台泥卜特蘭石灰石低碳水泥」及台北廠生產的「台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土」，正式取得第三類環境產品聲明（EPD）認證，成為全台首家同時擁有水泥與混凝土兩項低碳建材「環境身分證」的企業，也是台灣建材業正式從單點碳排放觀測演進至「全維度環境影響揭露」的新里程碑。

台泥指出，產業界過去多聚焦於政府法規規範的 ISO 14067 碳足跡驗證，但隨著國際供應鏈對永續治理的要求日益嚴苛，單一的碳數據已不足以完整體現產品對生態的真實影響。EPD 是依據 ISO 14025 標準進行的嚴謹科學檢測，必須通過產品生命週期評估（LCA），除了揭露甲烷等影響全球暖化的溫室氣體數據外，更涵蓋水資源使用與廢棄物處理等多項指標。透過這項自主行動，台泥自主性將台灣建材的數據水平拉升至國際標竿。

雖然台泥在台灣生產的水泥與混凝土主要服務於在地基礎建設而非出口導向，但台泥在營運管理上始終堅持，全球各區生產的水泥以一致的高標準要求自己。繼旗下葡萄牙與土耳其水泥子公司取得EPD後，台灣也迅速完成認證，將歐洲領先的環境數據治理經驗在地化。

台泥表示，這代表台泥在台灣生產的石灰石低碳水泥與混凝土具備與歐洲同等級的環境透明度，讓台灣的公共工程、高科技廠辦與綠建築客戶，不需面臨國際法規與數據斷層，直接享有最高規格的環境資訊支援。

有別於傳統碳足跡僅關注溫室氣體，台泥這次取得的雙EPD認證詳細揭露了多維度的環境指標，包括透過科學監測確保水足跡的利用效率，落實生產過程中的水資源循環。同時，EPD也嚴格評估產品對土壤酸鹼值影響的酸化潛勢、對水源養分平衡的優養化潛勢，以及對大氣臭氧層的損耗影響。

台泥說明，透過這些全方位數據的自主揭露，企業能以更具公信力的方式，向社會展示工業生產如何透過科學管控與技術升級，在支持在地建設的同時，最大程度地降低對台灣這片土地的整體負擔。

台泥強調，推動EPD認證是企業將複雜的工業流程轉化為公開、透明且可驗證科學證據的具體實踐，這不僅是技術上的領先，更是企業對永續發展所承諾的責任，「透過數據透明化建立與社會的互信，台泥將協助在地客戶與國際趨勢無縫接軌，共同構築具備氣候韌性的綠色供應鏈。」



