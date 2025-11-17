【全台第一家】蛋糕觀光工廠推出AR闖關、甜點DIY 力推在地商圈轉型

【警政時報 司徒／臺北報導】位於台南佳里的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，是全台第一家以蛋糕文化為主題的觀光工廠。今年在颱風與景氣影響下，仍逆勢吸引大量團體遊客回流，關鍵在於導入了全新的 AI × AR 智慧互動導覽系統，並同步推出深受學生與親子喜愛的甜點 DIY 體驗課程，使館內體驗更加有趣、更具教育性。

彼緹娃觀光工廠。(圖/彼緹娃 提供)

彼緹娃今年正式啟用 AI 智慧導覽，遊客不需下載 App，只要掃描館內 QR Code，即可啟動互動模式。系統可立即提供展區的內容解說，也能回答蛋糕文化、甜點小知識、館內亮點等問題。

廣告 廣告

遊客使用手機體驗 AR 導覽。(圖/彼緹娃 提供)

同時導入的 AR 擴增實境闖關功能，讓甜點角色以 3D 立體方式跳出，遊客可以和角色互動、拍照、蒐集任務章。家長普遍反應孩子「一路玩到停不下來」，老師也認為 AI＋AR 的方式讓校外教學與社區帶隊更輕鬆。現場時常可見遊客舉手機拍照的景象，成為館內熱門打卡亮點。

DIY 手創課程現場照，學員與老師展示虎造型蛋糕。(圖/彼緹娃 提供)

彼緹娃最具代表性的服務，就是能讓遊客「親手做蛋糕」。今年課程升級後更受團體客歡迎，你提供的圖片中包括可愛動物翻糖杯子蛋糕、毛怪造型蛋糕、學生與老師合照等，都呈現出課程的活潑氣氛。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光