【全台第一家】蛋糕觀光工廠推出AR闖關、甜點DIY 力推在地商圈轉型

位於台南佳里的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，是全台第一家以蛋糕文化為主題的觀光工廠。今年在颱風與景氣影響下，仍逆勢吸引大量團體遊客回流，關鍵在於導入了全新的 AI × AR 智慧互動導覽系統，並同步推出深受學生與親子喜愛的甜點 DIY 體驗課程，使館內體驗更加有趣、更具教育性。

AI × AR 互動導覽：參觀變得更有趣也更好拍

彼緹娃今年正式啟用 AI 智慧導覽，遊客不需下載 App，只要掃描館內 QR Code，即可啟動互動模式。系統可立即提供展區的內容解說，也能回答蛋糕文化、甜點小知識、館內亮點等問題。

同時導入的 AR 擴增實境闖關功能，讓甜點角色以 3D 立體方式跳出，遊客可以和角色互動、拍照、蒐集任務章。家長普遍反應孩子「一路玩到停不下來」，老師也認為 AI＋AR 的方式讓校外教學與社區帶隊更輕鬆。現場時常可見遊客舉手機拍照的景象，成為館內熱門打卡亮點。

圖片說明：遊客使用手機體驗 AR 導覽。

甜點 DIY 課程熱度爆升：校外教學、社區團客、親子組最愛

彼緹娃最具代表性的服務，就是能讓遊客「親手做蛋糕」。今年課程升級後更受團體客歡迎，你提供的圖片中包括可愛動物翻糖杯子蛋糕、毛怪造型蛋糕、學生與老師合照等，都呈現出課程的活潑氣氛。

圖片說明：毛怪造型裱花蛋糕示例。

目前最受團體預約的兩大 DIY 課程如下：

① 5 吋巧克力奶油造型蛋糕（1人1份）

團體優惠價：450 元／人

約 50 分鐘

適合國小、國中、營隊、親子

② 翻糖捏塑杯子蛋糕（2入／組）

團體優惠價：350 元／組

約 50 分鐘

深受社區長青團、親子團體喜愛

圖片說明：翻糖動物杯子蛋糕課程示例，包含熊、海獅、小雞、青蛙等角色。

📌 團體預約規則

需 24–36 人即可開課

目前以團體預約為主，暫無公開散客課程，如有開課會在官網、臉書公告預約報名

適合學校、社區、旅行社、企業家庭日安排

圖片說明：DIY 手創課程現場照，學員與老師展示虎造型蛋糕。

AI 導入後成效亮眼：停留時間、拍照率、回訪率全面提升

館方表示，AI × AR 導覽上線後，參觀者明顯更投入，整體成效包含：

遊客停留時間提升 20–40%

學校及社區團體預約增加

IG、FB 打卡率明顯上升

DIY 課程詢問度提升

伴手禮與甜點購買力增加

彼緹娃認為，科技的導入讓傳統觀光工廠有了新的亮點，不僅好玩，也讓孩子透過更有趣的方式學習甜點文化。

預約資訊

📞 彼緹娃 DIY 課程預約專線：06-723-6320

接受旅行社、校外教學、社區團體及企業家庭日預約。

圖：彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠

AI × AR 導覽系統合作諮詢

如果其他觀光工廠或店家希望導入同樣的 AI × AR 導覽系統，可洽詢：

