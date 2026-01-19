全台第一！新北污水處理率破92％ 侯友宜視察三峽：117年完工

新北市長侯友宜今（19）日前往三峽區接管工程狀況，指出三鶯二期第10標及第12標將於117年全數完工，6年來新北市已完成35萬806戶汙水用戶接管，占六都接管總數的33％，累計接管戶數已達127萬4682戶。（柯毓庭攝）

新北市府力拚污水接管率，民國115年自籌達12.94億元投入污水建設，新北市長侯友宜今（19）日前往三峽區接管工程狀況，指出三鶯二期第10標及第12標將於117年全數完工，6年來新北市已完成35萬806戶污水用戶接管，占六都接管總數的33％，累計接管戶數已達127萬4682戶，整體污水處理率高達92.64％，接管戶數與處理率雙雙穩居全國第一。

侯友宜表示，施工團隊務必持續與民眾積極協調，讓市民了解接管流程及相關權利義務。他感謝施工團隊的辛勞與市民的體諒，因為有大家的主動參與，才能順利完成污水接管的最後一哩路。期許施工團隊如期如質完成工程，避免施工造成市民生活過久的不便，攜手為新北市民打造更舒適、清新的樂活居所。

新北市長侯友宜期許施工團隊如期如質完成工程，避免施工造成市民生活過久的不便，攜手為新北市民打造更舒適、清新的樂活居所。（新北市府提供）

水利局長宋德仁說明，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及未來三峽地區接管工程經費，即便施工條件艱難，但為了環境永續，水利局仍會憑藉專業與毅力，以穩健的財政規劃支撐各項基礎建設，讓新北市持續邁向現代化城市的標竿。

宋德仁表示，由於污水管線是最後才埋設的民生管線，污水接管施工環境極為惡劣且辛苦，工程人員常需在狹窄後巷及複雜的地下管線中穿梭，甚至面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，每一戶接管都需要克服重重困難。

新北市議員江怡臻表示，新北每年努力做污水下水道接管，過程必須突破施工障礙、溝通困難，也面臨龐大經費，非常不容易，若住戶有急迫接管需求，而其他縣市住戶接受度不高，新北市民常問的就是「別人都做了，我們家什麼時候接管？」這樣的「抱怨」，是建立在新北傲人的建設成績上。

江怡臻指出，中央對新北的補助受限總預算額度，近年補助新北逐年下降，侯友宜市府為了回應市民需求想持續接管工作，額外投入市府經費62億多元，光是今年就自籌12億多來辦理污水下水道建設，顯見侯市府的努力，對於三峽、樹林、鶯歌的接管則務必加緊腳步，自己也會持續監督要求，讓市民擁有乾淨安全的生活環境。

