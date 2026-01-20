全台第一架！星宇A350-1000首航、開賣日期曝 這天「飛東京」快搶機位

記者李育道／台北報導

星宇航空首架A350-1000（機身編號B-58551）首航班正式確定為2月10日JX802台北—東京航線，並於今（20）日同步開賣。此為全台第一架A350-1000投入商業載客，機艙配置為4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

星宇航空表示，A350-1000屬於新世代長程廣體客機，直飛航程可達15600公里，未來將成為拓展北美與歐洲航網的重要主力機型。此次首航選定台北—東京航線，象徵新機正式進入商業營運階段，也代表星宇航空長程布局即將全面展開。

星宇航空執行長翟健華指出，A350-1000的到位，象徵星宇正式跨入更具規模與競爭力的長程市場，其航程較A350-900更遠，可直飛美國東岸，同時兼具燃油效率與旅客舒適度，將成為未來長程航線營運與服務升級的重要基礎。未來將以台北為樞紐，持續拓展跨洲航線，並以更完整的機隊，將台灣的精緻服務推向世界。

A350-1000為目前A350系列中最大型機種，也是星宇機隊現階段最大型廣體客機，採用Rolls-Royce Trent XWB新世代發動機，可提升約25%燃油效率、降低噪音，並為目前最安靜的廣體客機之一。機身與機艙大量採用碳纖維複合材料與先進空氣動力設計，使營運成本較上一代機型顯著下降，同時提升客艙舒適度，每個座位碳排放也可降低約25%，符合航空業永續發展趨勢。

A350-1000採用星宇航空專屬塗裝，尾翼並標示醒目的「1000」字樣。（圖／星宇航空提供）

在外觀設計上，A350-1000採用星宇航空專屬塗裝，機身融入象徵碳纖維材質的編織圖騰，以品牌色曜石灰為底色、大地金點綴，尾翼並標示醒目的「1000」字樣。

此架A350-1000已於月初法國土魯斯完成交機程序，並由星宇航空董事長張國煒親自駕駛返台。完成新機導入驗證後，首航班正式確定為2月10日JX802台北—東京航線，並於今（20）日同步開賣，星宇航空也規劃，2026年前將再有5架A350-1000陸續交付。

截至目前，星宇航空機隊規模已達30架，包含13架A321neo、6架A330neo、10架A350-900及今日交付的首架A350-1000，並已訂購10架A350F貨機，未來將同步布局客運與貨運市場。隨著A350-1000正式飛航，星宇航空航網將持續向長程與跨洲市場延伸，提供旅客更多元的國際航線選擇。

