全台第一！等車不再怕錯過 大台南「智慧等車」全面上線

大台南公車市區公車開通「智慧等車」服務系統，乘客可利用「大台南公車APP」體驗「智慧等車」服務。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南智慧城市發展再傳捷報！市府交通局2日宣布，深受市民好評的「智慧等車」服務，即日起全面擴大，納入市區公車所有路線。這項領先全台的創新功能，上線至今已突破45萬使用人次，不僅有效解決民眾「等不到車」的焦慮，更展現台南市推動智慧交通、建構友善大眾運輸系統的成果。

交通局長王銘德表示，為落實智慧交通政策，市府針對民眾候車痛點，提出全方位「智慧等車」解決方案。過去民眾經常擔心因視線死角或天色昏暗，導致公車過站不停，如今透過「大台南公車」APP、虛擬智慧站牌QR Code或候車亭實體鍵盤等3種管道，乘客只需輕輕一按，訊號便能即時傳送到公車駕駛座旁的車機，提醒司機「下一站有人要上車」。

廣告 廣告

王銘德指出，「智慧等車」自民國113年6月起，先在70路、橘9等路線試辦，因成效顯著，隨後於114年1月擴大至6大幹支線。為達成全線服務的目標，交通局歷經嚴謹的系統整合與實車測試，克服不同客運業者車機介面的相容性挑戰，此次新增25條市區公車路線，並同步建置150台車機及716處站位，台南市也因此成為全台唯一完成全線公車「智慧等車」功能建置的縣市。

值得關注的是，該系統不僅方便一般通勤族，更在APP與QR Code功能中融入友善設計。王銘德強調，如果即將進站的班次為低地板或無障礙公車，系統還會自動顯示「輪椅上車」選項，身障朋友或其照顧者可預先勾選，提早提醒司機做好導引與斜坡板服務準備，讓身心障礙朋友搭乘公車更具尊嚴且便利。

儘管科技便利性大幅提升，台南市公共運輸處長劉佳峰也提醒，「智慧等車」屬於雙向通知的輔助功能，旨在降低司機的行車壓力並提高效率，為確保萬無一失，建議公車進站時，民眾仍應維持招手搭乘的習慣，透過「數位通報」與「肢體手勢」雙重確認，讓通勤之路更加可靠順暢。

隨著「智慧等車」服務全面啟動，台南市也將傳統候車模式轉型為數位互動體驗。市府呼籲市民多加利用「大台南公車」APP，體驗全方位智慧運輸帶來的便利生活。

更多中時新聞網報導

徐愫儀深耕鼻科 治病更醫心

陳鴻同框秦菲菲 昔日諧星已是億萬富婆

邱偲琹大方推薦韓國男很不錯