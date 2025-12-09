全台第1人！最強高中生Ray奪「最佳實境主播」 上台高喊「這名字」

最強高中生Ray獲獎，最感謝貴人Kai Cenat。翻攝Threads/rayasianboy



被網友封為「最強高中生」的直播主Ray，因為機緣認識美國實況主Kai Cenat後，成為歐美實況直播最火熱的網路紅人，甚至他成為台灣實況主的第一人，獲得2025 The Streamer Awards的「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，Ray上台時不忘感謝Kai Cenat。

事實上，許多年輕人已經不再需要電視等媒介，因為手機可以帶來的娛樂效果更多，包括很多人會觀看實況主玩各種遊戲，Ray也就在這一個熱潮中趁勢崛起。

Ray因為一次偶遇Kai Cenat，自此被對方提拔後，人生完全開外掛，前往歐美直播圈發展，更創辦服飾品牌RUEI，與運動品牌adidas 簽約，名氣已讓許多直播主或網紅看不到車尾燈。

最強高中生Ray獲獎，最感謝貴人Kai Cenat。翻攝Threads/rayasianboy

The Streamer Awards 頒獎典禮上，Ray獲頒「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，擊敗 FaZe Adapt、Deshae Frost 等人，官方也發IG祝賀貼文「今年，他將直播內容穿插於現實生活和電腦螢幕之間，為觀眾呈現了兩種截然不同的精彩體驗！」

Ray上台發表感言，除了感謝所屬團隊的成員外，也致敬一手提拔他長大的 Kai Cenat，更以一句貫徹始終的「GOD DID」獲得一片歡呼。Ray也自信地表示，會持續在直播平台上努力進步並且發光發熱，不讓所有人失望。

