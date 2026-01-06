全台第1架！星宇A350-1000張國煒親駕返台 350席旗艦機、航程直攻歐美
記者許雅惠／台北報導
早晨8時40分，桃園機場天空灰濛濛、氣溫也冷颼颼，卻絲毫未減航空迷的熱情！因為全台首架、也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機正式返台了！大批粉絲「長大砲」裝備齊全只為一睹全台第一架A350-1000 的風貌！終於在10時左右抵達國門，駕駛者正是星宇航空董事長張國煒。
這架新機於法國土魯斯時間5日下午2時10分自 Airbus 總部起飛，機身編號為 B-58551，象徵星宇航空邁入全新長程飛航里程碑。為迎接這架旗艦級新機，星宇航空董事長張國煒親自率領團隊前往法國參與交機儀式，更親自駕駛新機返台，備受各界矚目。
A350-1000到位 成星宇機隊「最大咖」
A350-1000 不僅是星宇航空現階段機隊中最大型的廣體客機，也是 A350 家族中噸位與航程表現最頂級的型號。新機採用星宇航空專屬塗裝設計，機身以大量碳纖維複合材料打造，星宇特別將品牌識別融入象徵碳纖維的編織圖騰，以品牌主色「曜石灰」為基底，搭配大地金點綴，打造全新尾翼視覺，機身上醒目的「1000」字樣，霸氣宣告旗艦身分，也展現星宇正式挺進長程航線市場的野心。
四艙等、350席 鎖定北美、歐洲市場
星宇航空此次引進的 A350-1000 採四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙與270席經濟艙，總座位數達350席，最大直飛航程可達15,600公里，將成為星宇拓展北美及歐洲航網的重要戰力。
動力方面，A350-1000 搭載新一代 Rolls-Royce Trent XWB 發動機，不僅燃油效率提升達25%，噪音表現也大幅降低，是目前最安靜的廣體客機之一。結合先進空氣動力設計與碳纖維機體結構，可有效降低營運成本、提升飛航效能與客艙舒適度，每位旅客更可減少約25%的碳排放，兼顧永續與高端旅遊體驗。
2月正式投入營運 星宇機隊持續擴張
星宇航空表示，這架 A350-1000 在完成新機導入與驗證作業後，預計將於2月正式投入營運，初期規劃執飛亞洲與北美航線，2026年也將再有5架 A350-1000 陸續交付。
加上此次交機，星宇航空現役機隊規模已達30架，包括13架 A321neo、6架 A330neo、10架 A350-900，同時另已訂購10架 A350F 貨機，未來將同步布局客運與貨運市場。隨著 A350-1000 正式加入營運，星宇航空航網版圖可望再向外延伸，為旅客帶來更多元、跨洲的飛航選擇。
