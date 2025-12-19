全台第3座三井LaLaport拚2026開幕 預計創造2000個就業機會

台灣三井不動產董事長久一康洋和高雄市長陳其邁、高雄市立委許智傑、高雄市議會議長康裕成等各界代表一起上香祝禱工程平安完工。（圖：郭子琳攝）

三井不動產集團南台灣首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」（暫名），19日舉行上樑儀式，宣告工程進度邁入重要里程碑，預計於2026年正式開幕。此案為全台第三座LaLaport，落腳高雄市鳳山區，未來將成為高雄東區全新商業地標，並預計提供約2000個就業機會，透過與藝文、觀光及城市建設的串聯，重塑高雄東區嶄新風貌，為地方注入發展動能。

LaLaport高雄由台灣三井不動產攜手高雄市政府、台灣糖業公司及國泰建設共同推動，自2023年6月動工以來工程進展順利。上樑儀式由台灣三井不動產董事長久一康洋、高雄市長陳其邁、台糖董事長吳明昌等人共同出席，祝禱工程平安完工。

台灣三井不動產董事長久一康洋和高雄市長陳其邁進行上樑儀式。（圖：郭子琳攝）

台灣三井不動產表示，LaLaport高雄將規劃約270家專櫃進駐，導入國際流行品牌、日系話題餐飲、國內外知名美食及大型娛樂設施。其中，全球知名沉浸式藝術品牌 ARTE MUSEUM 確定進駐，也將引進高雄代表性的在地餐飲品牌，打造結合購物、餐飲、娛樂與藝術的一站式生活場域。

高雄市立委許智傑、高雄市議長康裕成與各界代表參與上樑儀式。（圖：郭子琳攝）

高雄市長陳其邁指出，鳳山區人口超過35萬，是高雄最大的行政區，卻是首度迎來大型購物中心進駐。未來LaLaport高雄結合衛武營國家藝術文化中心、捷運橘線與興建中的捷運黃線，以及國道交通網絡，將可望帶動鳳山與高雄東區整體發展，成為南台灣重要的商業與生活樞紐。（郭子琳報導）