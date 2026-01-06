全台第4台！百歲人瑞捐智能洗浴機 助住民安心沐浴保尊嚴

百歲人瑞捐智能洗浴機，讓養護中心住民安心沐浴、保尊嚴。（台東長青養護中心提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東長青老人養護中心每次為長者沐浴是一件辛苦的事，不僅動用四個人力，且長輩面對隱私暴露也感到不安；一位百歲人瑞蘇平沖以二五０萬購入日本自動智能洗浴機贈養護中心，並於六日剪綵啟用，讓住民在更安全、溫暖且具隱私的環境中洗澡。

長青養護主任黃金鶯二年前到日本名古屋參訪時，首次接觸智能洗浴機設備，即一直期待能引進中心。她說，來長青養護中心七年，看見同仁為長者沐浴的辛勞，且長輩在多人視線中光著身子洗澡，也感到不自在，如今在善心人士支持下終於圓夢。

長青董事長李興雄牧師在啟用儀式中表示，此次捐贈不僅是一項設備，更是將愛心具體化的行動，讓長者在沐浴時感受溫暖與尊嚴，是極具價值與意義的善舉。

長青老人養護中心長者每二天要洗一次澡，每次洗澡要動用四個人並需耗時二十分鐘，對工作人員是沈重的壓力。如今有了智能自動洗浴機，只需一人操作且全程只需十分鐘，大幅減少人力負擔也縮減時間。

日本智能自動洗浴機在使用上，只需在浴室先脫好衣服，簡單局部清洗後即可躺上推床推入洗浴機，啟動沐浴模式即有十六個水柱沖洗，工作人員可透過旁邊的小簾幕協助洗頭，尤其在冬季更能提供安全、舒適且快速的洗澡體驗。