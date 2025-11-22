全台第5高！基隆下水道接管率近逼5成 市府允諾輔導民眾入戶接管

基隆市政府持續推動污水下水道接管工程，市長謝國樑日前承諾，將強化輔導協助民眾進行入戶接管工程。（張志康攝）

截至今年9月底，基隆市污水下水道的接管率達44.39％，是全台第5高、直轄市以外的縣市第一高，但議員質疑市府是否有針對民眾污水下水道接管提供協助。基隆市長謝國樑允諾，將比照外縣市的作法，輔導民眾入戶接管，未來也不排除會提供補助施工。

由於基隆市開發較早，再加上山地多、平地少，興建污水下水道並接管至家戶的困難度，遠較於其他城市為高。基隆市污水下水道工程共規畫5期工程，截至今年底前，正在進行的是第3期工程。依工務處提供的資料，截至今年9月底，基隆市污水下水道的接管率已經高達44.39％。

民進黨籍議員吳驊珈指出，有民眾收到市府公文表示若未如期接管將會開罰，要求市府比照其他縣市，提供民眾接管工程輔導或補助。謝國樑表示，市府從未對此開罰，市府將會參考外縣市做法，輔導市民進行入戶接管。

工務處長簡翊哲表示，目前市府在布建污水管過程中，通常是主動協助民眾進行接管，其他則要視經費及工程進行狀況排程施工。但部分民眾有意自行接管，工務處也將協助介入輔導。

目前市府污水下水道工程進行第3期，在東岸廣場前及喜豬橋都有推管工程正在進行，預估在明年度開春之際可望完工貫通。屆時忠一路、孝二路等地的生活污水就能進入幹管接連和平島污水處理場。其次在南河系統部分，則是進行樂利二街62巷的接管工程，完成後接管率可望提升1.416％。

後續的第4期工程的計畫，市府已經送交內政部國土署進行審查，預計將鎖定西定河上游地區，以及前3期計畫尚未接管部分納入規畫設計。

