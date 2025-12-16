全台節慶活動歡樂爆棚 貓纜高空跨年水豚倒數

跨年與耶誕節慶氣氛漸濃，全台各地亮點活動引爆歡笑。像是台北貓空高空跨年、碧潭水豚君療癒展覽、桃園德國商品聖誕市集，加上台中4大水岸燈區接力點燈，結合煙火、音樂、裝置藝術與光環境，打造橫跨北北桃中的冬日旅遊動線。

台北貓空纜車一年一度的「星光跨年車廂」遊程，即日起於Klook旅遊平台開賣，每部車廂售價3,600元、限乘5人。主打高空視角欣賞台北101跨年煙火，參與年度限定「樂響貓空夜」音樂會，同時贈送南法香頌聯名禮盒與101紀念商品。活動當晚，平時不對外開放的纜車儲車區將化身音樂舞台，演出結束後搭乘專屬車廂俯瞰夜景，成為近年秒殺的人氣跨年體驗。

未能搶到星光車廂的民眾，可於12月31日購買貓空纜車1日票，當日無限次搭乘，並可參加音樂會。音樂會於晚間9時30分登場，由「米特薩克斯風重奏團」帶來融合爵士與古典的精緻演出，現場並規畫抽獎活動，有機會入手101限量紀念商品。貓空車站同步開放「天空綠洲Sky Green」高空平台，讓民眾欣賞夜景與煙火，並設置全新「LOVE鋼纜藝術」拍照點。

新北市碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展覽進入倒數，展期至12月28日止，12公尺高的水豚君與好友們於碧潭水岸與東岸廣場萌翻全場，搭配吊橋迎賓拍照牆，成為最受歡迎的療癒系打卡熱點。12月20日、21日舉行最後一波「水豚君人偶見面會」，民眾於指定店家消費滿300元，可以換得周邊好禮與優先合影券，假日限定快閃店與造型雞蛋糕同樣吸引粉絲朝聖。

桃園市則於藝文廣場舉辦「2025德國商品x聖誕市集」，集結71個攤位、66家企業與團體，匯集德國香腸、豬腳、熱紅酒與特色商品，並展出德國車款，營造濃厚歐洲節慶氛圍。同步祭出消費滿額抽獎活動，鼓勵民眾支持在地商圈，不必出國也能感受正統德國耶誕市集魅力。

台中市則以「光之河谷・幸福延續」為主題，自12月起陸續點亮綠川、豐原陽明市政大樓、葫蘆墩圳與軟埤仔溪4大燈區，透過水岸光廊、光瀑布、雪景與飛馬燈飾，串聯耶誕、跨年與元宵節。各燈區展至明(2026)年3月初，成為市民夜間散步與拍照的新亮點。

