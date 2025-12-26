全台粉紅風暴來襲！ 賞櫻5大絕美秘境大公開

隨著2025年進入尾聲，南下冷氣團頻頻催促，也預告著2026年的櫻花季即將拉開序幕。對台灣人而言，賞櫻已不只是單純的旅遊，更是一場年度的社交盛事與「視覺朝聖」，本報特別為讀者盤點了全台5大「絕美賞櫻秘境」，這些景點或許路途稍遠，或許名氣不如一線景區響亮，但它們所擁有的獨特地景與絕美花況，絕對值得專程造訪，在漫天飛舞的櫻花雨下，享受一場不被打擾的春日浪漫。

紅白對比與仙氣白櫻的視覺盛宴

第一個景點是「草坪頭玉山觀光茶園」，位在南投信義鄉的深處，不同於其他景點僅以櫻花為主軸，這裡是由4,000多棵櫻花、李花與桃花共同構築的奇景。當桃紅色的山櫻花與雪白的李花在翠綠茶園間同時綻放，「紅白交織」的地景層次感極強，展現出中台灣最具質感的賞櫻村落氣息。

廣告 廣告

鏡頭轉向嘉義梅山，「寒溪呢森林人文叡地」則呈現完全不同的空靈美感。這裡最出名的是台灣罕見的「福爾摩沙櫻」與「霧社櫻」，兩者皆為純白色系，當潔白的櫻花在陣陣雲海中若隱若現，背景則是氣勢磅礡的聖塔山群，整體氛圍充滿禪意與仙氣，大家可以在白色櫻花海中尋找心靈的寧靜。

湖光山色與雲霧環繞的奇幻地貌

若想感受大器與神祕的視覺衝擊，苗栗與花蓮的祕境絕對不容錯過。位於苗栗獅潭、海拔700公尺山谷中的「協雲宮」，每逢花季便會被上千棵山櫻花環繞，從高處俯瞰，盛開的櫻花宛如一條「紅色的絲帶」，纏繞在山頭，將古色古香的廟宇包圍其中，由於山區霧氣濃重，櫻花在雲霧繚繞中若隱若現，拍起照來帶有一種神祕的東方美學。

而在東台灣，花蓮壽豐的「玉山神學院」被譽為東部最美的賞櫻地點。這裡的櫻花沿著山坡道栽種，盛開時，粉紅色的花海與後方深邃藍綠色的「鯉魚潭」交相輝映，這種「山、海、湖一線」的視覺效果在西部賞櫻點極為少見。

免預約的粉紅隧道與日常小確幸

對於家庭客群或是不想受限於通行證與接駁車的遊客來說，宜蘭員山的「燈篙林道」是最親民的選擇。這條全長3.5公里的林道被稱為宜蘭人的私房散步路線，道路兩側種滿了香水櫻與山櫻花，交織成一條優美的「櫻花隧道」。

由於此處目前仍維持「免預約、免通行證」的開放型態，親民性極高，非常推薦給攜帶長輩或小孩的家庭，這裡的人潮相對較少，專業攝影師常能在此拍到「空無一人」的櫻花隧道長景，因此成為許多內行人的珍藏名單。