全台累積9起地震！ 燒肉店「廚具墜地」 50米圍牆倒

台東縣卑南鄉於24日傍晚5點47分發生芮氏規模6.1強震，隨後餘震不斷。（圖／東森新聞）





台東縣卑南鄉於24日傍晚5點47分發生芮氏規模6.1強震，隨後餘震不斷。統計至25日下午5點為止，全台各地已發生至少9起有感地震。這起突如其來的強震打亂了寧靜的平安夜，台東市區更傳出多起驚險瞬間。



地震發生當下，台東一戶民宅監視器拍下感人一幕。一對小兄妹正在客廳吃晚餐，隨著劇烈搖晃，妹妹嚇得尖叫並衝向哥哥。儘管家具位移、家中物品劇烈震動，哥哥第一時間不顧自身安危，一把摟住妹妹並護住其頭部，展現超齡的勇敢，只為保護妹妹不受傷。

市區商家同樣災情頻傳。一間燒肉店因不敵強震，廚房內櫃子門大開，餐盤、杯具與廚具散落一地，走道上布滿破碎瓷片，店員無奈喊著「借過」清理殘局；用餐區的顧客見頭頂裝飾物不停擺盪，更是嚇得全躲到桌子底下避難。此外，超市監視器也記錄下天搖地動的瞬間，貨架商品散落一地，店員回憶當時情況心有餘悸表示「震動方向先是左右搖晃，接著上下跳動，非常嚇人。」



除商家受損，台東一處住宅區活動中心旁長約50公尺的圍牆，也不敵強震威力，整面應聲倒塌至後方農地。



地震測報中心指出，主震後接連發生多次餘震，包括24日晚間及25日耶誕節當天，均觀測到規模3.7以上的地震。地震專家郭鎧紋分析，規模6.1的主震後出現規模5左右的餘震屬於正常能量釋放，但他也提醒，東部本就是大地震好發區，未來一週內不排除仍有規模5以上餘震發生，請民眾務必提高警覺。

