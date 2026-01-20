全台綠鬣蜥去年抓26萬隻！今年獎金加碼「抓大優先」1隻300

農業部去年移除26萬隻綠鬣蜥，成果是前年的3倍。今年將採取「抓大優先」策略，針對具繁殖力的成蜥加碼獎金，並強化縣市交界及軍事管制區的移除工作。

農業部去年成立應變小組，透過跨區域聯防創下移除26萬隻的紀錄。（圖／農業部提供）

為遏止外來種綠鬣蜥氾濫，農業部去年成立應變小組，透過跨區域聯防創下移除26萬隻的紀錄。其中屏東縣與高雄市分別移除超過13萬及6萬隻綠鬣蜥，創下歷史新高。然而，林業保育署分析發現，被捕捉的個體中有高達84%是未成年幼蜥，對於抑制族群成長的力道恐不足。

為了精準打擊，政府決定調整移除獎勵金制度，已受訓認證的民眾若捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，獎勵金由250元調升至300元，並調降幼蜥獎金為50元，專業廠商捕獲成蜥酬勞維持500元，但幼蜥調降為100元。期望透過「抓大優先」的策略，有效遏止其繁殖與擴散。

林業保育署發現去年所捕抓的綠鬣蜥84%都是未成年幼蜥。（圖／資料畫面／中天新聞）

除了調整獎勵機制，林業保育署也針對過往移除工作的痛點提出對策。過去因預算補助多為一年一期，常導致年底結案到新年度計畫銜接間出現「空窗期」，而這段時間正好是綠鬣蜥的繁殖季。現在政府要求地方政府改採「跨年度」招標，確保移除工作不中斷。

針對縣市交界、地形險惡或軍事管制區等以往難以進入的「三不管地帶」，將由中央組建的專業獵人團隊負責攻堅，而地方政府則專注於城鄉人口密集區與重要流域，並導入農作物天災回報APP精準掌握出沒熱點。

林保署未來持續透過原住民獵人團隊與地區性聯防機制，擴大移除範圍。（圖／農業部提供）

面對綠鬣蜥可能北移的趨勢，目前已將苗栗與新竹列為應加強移除的警戒區，與地方政府密切合作加強巡查。

林業保育署強調，外來種移除需長期且持續推動，除了歡迎民眾在不虐待動物的前提下無償協助移除，若想換取獎勵金則必須參加專業課程並取得認證，以確保公共安全與移除成效。未來政府將持續透過原住民獵人團隊與地區性聯防機制，擴大移除範圍，長期壓制野外綠鬣蜥族群。

